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На Ровенщине водитель "добился" максимально возможных показаний алкотестера

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Водитель надул в драгер пять промилле алкоголя. Больше это устройство не способно зафиксировать.

Полицейские в Ровенской области задержали пьяного водителя, который надул в драгер максимально возможный показатель в пять промилле. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает ТСН.

Антирекорд мужчины превышает допустимую норму в 25 раз, а наркологи называют такую дозу смертельной.

Однако задержанный был в состоянии управлять авто и даже оправдываться.

Так, мужчина объяснил, что сел пьяный за руль, чтобы поехать в аптеку за лекарствами для больной матери. Теперь ему грозит лишение прав и штраф в 10 тысяч гривен.

Напомним, такой же антирекорд в январе установил водитель под Киевом. Он надул в Драгер "смертельные" пять промилле.

Ранее в Нацполии Украины сообщили, что на Рождество пьяными попались 159 водителей

 

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Теги: алкоголь, рекорд, видео, Ровенская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
big-werasd    19.02.2019, 21:10
Оценка:  +1
big-werasd
Україна має таланти
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