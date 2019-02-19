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На Прикарпатье директор школы и физрук избили копов

Комментариев: 2
У избитого полицейского врачи диагностировали перелом скулы, он находится в больнице.

В селе Королевка Ивано-Франковской области директор школы и учитель физкультуры избили патрульных полицейских, которые за нарушение остановили их авто. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает ТСН.

В результате драки, которую устроили педагоги, один полицейский оказался в больнице.

Правоохранители утверждают, что у водителя были явные признаки алкогольного опьянения.

После инцидента директор школы и физрук ушли на больничные.

Тем временем в школах Ивано-Франковска проводят уроки трезвости. В проекте участвуют педагоги и сотрудники патрульной полиции, а также известные спортсмены.

Напомним, в начале февраля в Херсоне мать школьника избила учительницу на глазах детей

Ранее в одной из школ Киева отец школьника избил учителя физкультуры и угрожал пилой отрезать ему руку.

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Теги: видео, Прикарпатье, полиция, драка, учитель, патрульная полиция, Ивано-Франковская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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exolot    19.02.2019, 22:30
Оценка:  -1
exolot
И уголовное дело некому открыть за избиение при исполнении. У Насирова на больничный научились прятаться.
Advent1    19.02.2019, 22:59
Оценка:  +1
Advent1
откроешь тут, накинутся сразу, псы авакова, сажают патриотов, разоблачающие статьи про судью, какой он коррупционер, найдут как коп кому-то нахамил, 10 лет назад, на рыбалке...Какая общественность, такая и защита правопорядка.
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