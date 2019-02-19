На Прикарпатье директор школы и физрук избили копов

У избитого полицейского врачи диагностировали перелом скулы, он находится в больнице.

В селе Королевка Ивано-Франковской области директор школы и учитель физкультуры избили патрульных полицейских, которые за нарушение остановили их авто. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает ТСН.

В результате драки, которую устроили педагоги, один полицейский оказался в больнице.

Правоохранители утверждают, что у водителя были явные признаки алкогольного опьянения.

После инцидента директор школы и физрук ушли на больничные.

Тем временем в школах Ивано-Франковска проводят уроки трезвости. В проекте участвуют педагоги и сотрудники патрульной полиции, а также известные спортсмены.

Напомним, в начале февраля в Херсоне мать школьника избила учительницу на глазах детей.

Ранее в одной из школ Киева отец школьника избил учителя физкультуры и угрожал пилой отрезать ему руку.

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