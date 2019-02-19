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В Харькове временно отменили подорожание общественного транспорта

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Стоимость проезда в наземном транспорте вернется к четырем гривнам, а в метро - к пяти. Такое решение принял суд.
В Харькове вернули старые цены на проезд
В Харькове вернули старые цены на проезд
city.kharkov.ua

Окружной административный суд Харькова приостановил решение местных властей о повышении стоимости проезда в общественном транспорте до решения суда по существу. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает издание Мой Харьков.

Таким образом суд удовлетворил заявление активистов Харьковского антикоррупционного центра.

Таким образом, до решения суда проезд в трамваях и троллейбусах будет стоить четыре гривны вместо шести, а стоимость проезда в метро по-прежнему будет составлять пять гривен.

Решение вступает в силу 20 февраля.

В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что комментировать отмену тарифов будут только после того, как мэрия получит официальные документы с решением Окружного админсуда. По их словам, на ознакомление с решением понадобится пару дней.

Ранее сообщалось, что во Львове подорожал проезд в маршрутках с пяти до семи гривен.

Тем временм в Запорожье проезд подешевел с семи до шести гривен.

 

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Теги: Харьков, метро, суд, цены на проезд, Трамвай, троллейбус, подорожание проезда
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    19.02.2019, 22:45
Оценка:  0
Boxerogos
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