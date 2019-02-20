В Украине начинается производство РСЗО Верба
Украинская реактивная система залпового огня Верба будет производиться на Шепетовском ремонтном заводе, который входит в состав госконцерна Укроборонпром.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на директора Шепетовского ремонтного завода (ШРЗ) Олега Туринского.
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По его словам, уже завершены испытания и система Верба принята на вооружение.
“С 11 по 16 февраля бригада сотрудников нашего завода работала на Харьковском конструкторском бюро им. Морозова, которое является разработчиком Вербы. Мы изучали документацию и все особенности этой системы“, - пояснил Цензору Олег Туринский.
Он сообщил, что сейчас налаживается кооперация между заводом, ХКБМ и еще одним предприятием, вовлеченным в проект – львовским государственным заводом Лорта, который является крупнейшим производителем радиоэлектронной аппаратуры.
“Производство РСЗО Верба начнется в 2019 году“, - подчеркнул Туринский.
Стоит отметить, что РСЗО Верба разработки ХКБМ представляет собой украинский вариант модернизации Града.
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Впервые Верба была представлена в 2015 году. Ее особенностями являются размещение на базе отечественного автомобиля КрАЗ, полная автоматизация всех процессов, возможность управления огнем из кабины, а также использование современной навигационной аппаратуры.
Все эти качества, позволяют сократить время перезарядки Вербы по сравнению с Градом в 7 раз (до 10 минут), а скорость открытия огня по цели на незнакомой местности увеличивается в 4 раза. Благодаря новой системе стабилизации платформы, повышена и точность ведения огня.
Как сообщалось 19 февраля, Укроборонпром показал новый БТР, разработанный с компанией из ОАЭ.
Это 15 секунд на одну ракету с 5 членами экипажа!!! Вы че идиоты? Хватит заливать. Или лучше не смешите