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В Украине начинается производство РСЗО Верба

Комментариев: 15
В скором времени будет сформировано первое подразделение.
Верба разработки ХКБМ представляет собой украинский вариант модернизации Града
Верба разработки ХКБМ представляет собой украинский вариант модернизации Града
ukroboronprom.com.ua

Украинская реактивная система залпового огня Верба будет производиться на Шепетовском ремонтном заводе, который входит в состав госконцерна Укроборонпром.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на директора Шепетовского ремонтного завода (ШРЗ) Олега Туринского.

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По его словам, уже завершены испытания и система Верба принята на вооружение.

“С 11 по 16 февраля бригада сотрудников нашего завода работала на Харьковском конструкторском бюро им. Морозова, которое является разработчиком Вербы. Мы изучали документацию и все особенности этой системы“, - пояснил Цензору Олег Туринский.

Он сообщил, что сейчас налаживается кооперация между заводом, ХКБМ и еще одним предприятием, вовлеченным в проект – львовским государственным заводом Лорта, который является крупнейшим производителем радиоэлектронной аппаратуры.

“Производство РСЗО Верба начнется в 2019 году“, - подчеркнул Туринский. 

Стоит отметить, что РСЗО Верба разработки ХКБМ представляет собой украинский вариант модернизации Града.

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Впервые Верба была представлена в 2015 году. Ее особенностями являются размещение на базе отечественного автомобиля КрАЗ, полная автоматизация всех процессов, возможность управления огнем из кабины, а также использование современной навигационной аппаратуры.

Все эти качества, позволяют сократить время перезарядки Вербы по сравнению с Градом в 7 раз (до 10 минут), а скорость открытия огня по цели на незнакомой местности увеличивается в 4 раза. Благодаря новой системе стабилизации платформы, повышена и точность ведения огня.

Как сообщалось 19 февраля, Укроборонпром показал новый БТР, разработанный с компанией из ОАЭ.

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Теги: реактивная система залпового огня, Верба, Град, РСЗО, Укроборонпром
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Комментариев (15)
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Коляка    20.02.2019, 09:43
Оценка:  -1
Коляка
Прожектёры - грошипилы!
СтальнаяКрыса    20.02.2019, 09:43
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Интересно, а в Украине ещё остались умные головы которые могут разработать ЭМИ оружие? Сейчас такое сухопутного базирования будет в самый раз. На передовой оно сможет поражать снаряды вскоре после выстрела, то есть ещё на территории противника, и от огня противника он же и пострадает.
Коляка    20.02.2019, 09:44
Оценка:  -1
Коляка
Все умные в России, а рукастые в Европе... Как то так!
СтальнаяКрыса    20.02.2019, 09:48
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Умных в России не осталось нормальные выехали в Западную Европу, США, Израиль. Там хорошо платят, на порядок больше чем в России.
СтальнаяКрыса    20.02.2019, 09:44
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Будь оно у нас на вооружении, Порошенко прошёл в президенты 100%.
Коляка    20.02.2019, 09:46
Оценка:  -1
Коляка
да ладна? разве это фактор успешности Украины? Главное экономика, которой нет!
BROKER666    20.02.2019, 09:45
Оценка:  0
BROKER666
головы есть, надлежащего финансирования для ВПК нема... Хотя вроде бы на 2019г неплохие деньги из бюджета выделели
Коляка    20.02.2019, 09:46
Оценка:  -1
Коляка
в карманы распихали эти деньги
Shaab    20.02.2019, 10:01
Оценка:  0
Shaab
Не рівняйте по собі.
Boxerogos    20.02.2019, 09:26
Оценка:  -2
Boxerogos
Это говно на поле боя спалят за минуту максииум.
ВыВсеВрети    20.02.2019, 09:55
Оценка:  0
ВыВсеВрети
ты в окопе?...)))))))
Serg_UA_Kiyv    20.02.2019, 09:23
Оценка:  -1
Serg_UA_Kiyv
Перезарядка 40 ракет за 10 минут!!!
Это 15 секунд на одну ракету с 5 членами экипажа!!! Вы че идиоты? Хватит заливать. Или лучше не смешите
СтальнаяКрыса    20.02.2019, 09:34
Оценка:  +2
СтальнаяКрыса
Следующая ракета может стоять в подствольном пространстве или сверху, и поэтому так быстро перзаряжается. А вот на зарядку следующей пары надо время, хотя при грамотной разработке будет намного быстрее чем у старых Градов.
СтальнаяКрыса    20.02.2019, 09:56
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
О расположении следующих зарядов поверх предыдущих я читал в записях одного артиллериста времен ВОВ. Они оснастили "Катюшу" таким методом и противник был полностью подавлен. Полковник тугодум узнал об этом и устроил скандал, их уже арестоват хотели, но генерал замял дело.
BROKER666    20.02.2019, 09:34
Оценка:  +2
BROKER666
Инфу из 2х предложений в одно слаб0 сопоставить? - "полная автоматизация всех процессов позволяет сократить время перезарядки Вербы по сравнению с Градом в 7 раз (до 10 минут)"
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