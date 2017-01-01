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Украинцы стали больше "сидеть" в интернете - Госстат

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Население страны отказывается смотреть кабельное телевидение и массово подключает интернет.
Мобильных абонентов в Украине 108 млн
Мобильных абонентов в Украине 108 млн
Getty Images

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Украинцы стали меньше смотреть кабельное ТВ и больше “сидеть“ в интернете. Так, количество абонентов операторов кабельного телевидения уменьшилось на 1,8%, или на 40,3 тыс. до 2 199,9 тыс.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Из этого количества домашние абоненты составили 2 187,2 тыс., или 99,4% от общего количества абонентов кабельного телевидения. В то же время, количество абонентов интернет-провайдеров увеличилось на 0,2%, или на 51,9 тыс. до 26 066,8 тыс. Из общего числа абонентов 23 354,2 тыс., или 89,6% составили домашние абоненты.

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Напомним, с 13 декабря 2018 года введен новый порядок регистрации мобильных абонентов в Украине. В частности, теперь пользователи могут подать как бумажное, так и виртуальное заявление для того, чтобы зарегистрироваться в сети.

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Теги: интернет, Мобильная связь, телевидение, мобильный телефон, Госстат, мобильный оператор
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Источник: korrespondent.net

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