На КПВВ Станица Луганская отключат свет

КПВВ будет работать в штатном режиме .

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На контрольном пункте въезда-выезда Станица Луганская в районе проведения операции Объединенных сил в Луганской области сегодня, 20 февраля, запланировано отключение электроснабжения, однако КПВВ будет работать в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как отмечается, сегодня в пгт Станица Луганская с 8:00 до 16:30 планируется отключение электроснабжения в связи с проведением ремонтных работ на линии электропередачи.

“Чтобы не допустить сбоев в функционировании КПВВ Станица Луганская и работы баз данных, необходимых для оформления граждан, которые следуют через линию разграничения, пограничники Лисичанского отряда развернули дополнительные дизель-генераторы“, - сообщили в МВД.

Как отмечается, КПВВ Станица Луганская будет работать в штатном режиме.

В МВД призвали учесть эту информацию для планирования своих поездок.

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Напомним, Чрезвычайный и Полномочный посол Норвегии в Украине Уле Терье Хорпестад и представители Норвежского совета по делам беженцев с рабочим визитом посетили Луганскую область в районе проведения операции Объединенных сил.