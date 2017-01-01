В Северодонецке депутата подозревают в создании ОПГ

Преступная группа разворовывала бюджетные деньги, выделенные на ремонт объектов социальной инфраструктуры .

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Прокуратура Луганской области сообщила о подозрении депутату Северодонецкого городского совета, создавшему и возглавившему организованную преступную группу, которая завладела свыше 1,3 млн грн бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Следствие установило, что депутат создал и возглавил на территории города преступную группировку, участники которой в 2016 году, используя фиктивное предприятие, в ходе выполнения капитального ремонта кровли зданий учреждений образования, объектов социальной инфраструктуры и 17 жилых домов завладели свыше 1,3 млн грн бюджетных средств Северодонецкого городского совета, после чего их легализовали.

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Депутата подозревают в фиктивном предпринимательстве, завладении чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах, совершенном организованной группой и в совершении действий, “направленных на маскировку незаконного происхождения средств, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершенных организованной группой“.

Аналогичные подозрения были объявлены еще троим жителям Северодонецка.

Решается вопрос об избрании в отношении всех подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

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