Гриппом и ОРВИ за неделю заболели почти 200 тысяч украинцев

Гриппом и ОРВИ заболели 198,9 тысячи человек.

С 11 до 17 февраля в Украине гриппом и ОРВИ заболели 198,9 тысячи человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

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“198 902 человека заболели гриппом и ОРВИ с 11 до 17 февраля 2019 года“, - сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Напомним, в Киеве наблюдается незначительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ как среди взрослых, так и среди детей - на 1,6%. Так, за шестую неделю 2019 года зарегистрировано 14166 больных: детей заболело - 8733 (снижение на 2,4%), взрослых - 5433 человек (снижение на 0,2%).