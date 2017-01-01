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Гриппом и ОРВИ за неделю заболели почти 200 тысяч украинцев

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Гриппом и ОРВИ заболели 198,9 тысячи человек.
198 902 человека заболели гриппом и ОРВИ
198 902 человека заболели гриппом и ОРВИ
depositphotos.com

С 11 до 17 февраля в Украине гриппом и ОРВИ заболели 198,9 тысячи человек. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

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“198 902 человека заболели гриппом и ОРВИ с 11 до 17 февраля 2019 года“, - сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Напомним, в Киеве наблюдается незначительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ как среди взрослых, так и среди детей - на 1,6%. Так, за шестую неделю 2019 года зарегистрировано 14166 больных: детей заболело - 8733 (снижение на 2,4%), взрослых - 5433 человек (снижение на 0,2%). 

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Теги: грипп, ОРВИ, заболеваемость, здоровье, медицина
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