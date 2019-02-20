В Украине вспоминают Небесную Сотню: Епифаний проводит панихиду

Сегодня в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни, которые погибли в период с 22 января по 21 февраля 2014 года.

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Сегодня в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни. В связи с этим предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний проводит в Михайловском соборе молебен за упокой Героев Небесной сотни.

На службе присутствует жена президента Петра Порошенко с младшим сыном Михайлом.

День Героев Небесной Сотни отмечается ежегодно 20 февраля согласно указу президента от 11 февраля 2015 года “О чествовании подвига участников революции Достоинства и увековечивания памяти Героев Небесной Сотни“, напоминает “Укринформ“.

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Именно 20 февраля 2014 года противостояние между украинским народом и тогдашним режимом достигло пика и погибло больше активистов Майдана.

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21 февраля 2014 года официальные власти Украины юридически признали жертвами погибших митингующих Майдана, на самой площадив центре Киева состоялось прощание с погибшими повстанцами, которых в траурных речах назвали “Небесной сотней“.

Во время прощания с погибшими звучала траурная песня “Пливе кача...“, которая стала украинским народным реквиемом.

Печальный список Небесной Сотни начал свой отчет 22 января 2014 года, когда от огнестрельных ранений во время столкновений в центре Киева погибли активисты Майдана Сергей Нигоян и Михаил Жизневский.

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В тот же день в лесу под Киевом было найдено тело активиста Юрия Вербицкого со следами пыток. К 18 февраля 2014 года уже насчитывалось 9 погибших. С 18 по 20 февраля на Майдане погибло больше всего людей - 78 человек, после 20 февраля - еще 20. Все они вошли в мемориал Небесной Сотни.

105 погибшим посмертно присвоено звание Герой Украины, а трое иностранцев - гражданин Беларуси Михаил Жизневский, Грузии - Зураб Хурция и Давид Кипиани, посмертно награждены орденами Героев Небесной Сотни.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Интернете появилось с Петром Порошенко, который выносит раненых активистов Майдана в 2014 году.