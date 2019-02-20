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Прокуратура подозревает в госизмене посла Украины в Канаде Шевченко

Комментариев: 1
Подозрения связаны с земельной сделкой в Крыму.
Прокуратура подозревает в госизмене посла Украины в Канаде Шевченко
© t.me/PortnovUA
Фото 1/3
  • Портнов отметил, что фигурант попытался сначала замалчивать скандал, а потом отрицать
  • Портнов отметил, что фигурант попытался сначала замолчать скандал, а потом отрицать
  • Портнов отметил, что фигурант попытался сначала замолчать скандал, а потом отрицать
Прокуратура подозревает в госизмене посла Украины в Канаде Шевченко
Портнов отметил, что фигурант попытался сначала замалчивать скандал, а потом отрицать
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Прокуратура АР Крым начала уголовное расследование по статье о госизмене в связи с земельной сделкой, которую провел в Крыму посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Об этом известный юрист и экс-заместитель главы АП Украины Андрей Портнов сообщил в своем Telegram-канале.

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"После принятого по нашему заявлению решения Голосеевского суда Киева, прокуратура АРК все-таки начала уголовное расследование по статье 111 УК "Государственная измена" связи с земельной сделкой, которую провел в оккупированном Крыму посол Украины в Канаде Шевченко", - сообщил Портнов.

Он напомнил, что "позиционирующий себя украинским патриотом функционер, заверил у подчиненного себе же консула в Канаде доверенность, которой уполномочил своего личного помощника продать принадлежащую ему в Крыму землю по российским законам на российском нотариальном бланке и за российские рубли".

"Учитывая, что фигурант попытался сначала замалчивать скандал, а потом отрицать, мы будем продолжать уделять ему ежедневное внимание вплоть до его увольнения и привлечения за государственную измену, делать токсичным и очень популярным", - резюмировал Портнов.

Как сообщалось 19 февраля, в Канаде разгорелся скандал вокруг премьера Трюдо.

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Теги: Канада, Крым, Андрей Шевченко, ГПУ
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Комментариев (1)
Boxerogos    20.02.2019, 11:02
Оценка:  +1
Boxerogos
Для нынешней власти каждый кто не лижет ей подошвы,является если не агентом Путина и агентом ФСБ,то точно изменником.Эти агонизирующие выблядки одного не осознают:желающих сделать их неживыми чуть больше чем до хрена.
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