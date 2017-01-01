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Военного посадили на три года за сбыт оружия из зоны ООС

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Военнослужащий был задержан во время очередной попытки продажи тротила, пластида и гранат.
Военного приговорили к 3 годам за сбыт оружия из зоны ООС
Военного приговорили к 3 годам за сбыт оружия из зоны ООС
ssu.gov.ua

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В Херсонской области осужден военнослужащий-контрактник, который занимался реализацией местным жителям, а также представителям криминальных кругов, оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“Сотрудники спецслужбы установили, что военный одной из частей региона занимался реализацией местным жителям, а также представителям криминальных кругов, оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил“, - говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан в сентябре прошлого года во время очередной попытки продажи трехсот шестидесяти граммов тротила, почти четырех килограммов пластида, четырнадцати гранат и двух самодельных взрывных устройств.

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Цюрупинский районный суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами - ред.) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Ранее у 26-летнего киевлянина правоохранители во время обысков обнаружили боеприпасы и взрывчатку.

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Теги: СБУ, тюрьма, уголовное дело, арест, военные, торговля оружием, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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