Военного посадили на три года за сбыт оружия из зоны ООС
Читай также: В Харькове задержали мужчину с гранатой
В Херсонской области осужден военнослужащий-контрактник, который занимался реализацией местным жителям, а также представителям криминальных кругов, оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
“Сотрудники спецслужбы установили, что военный одной из частей региона занимался реализацией местным жителям, а также представителям криминальных кругов, оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил“, - говорится в сообщении.
Читай также: В Киевской области пьяный бросил в салон такси гранату
Цюрупинский районный суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами - ред.) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
Ранее у 26-летнего киевлянина правоохранители во время обысков обнаружили боеприпасы и взрывчатку.