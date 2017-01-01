В Киеве "заминировали" Высший совет правосудия

Ведомство возобновило работу после проверки поступившей информации о взрывчатке в здании.

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Высший совет правосудия 19 февраля эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня работа Высшего совета правосудия была возобновлена после проверки правоохранительными органами поступившей информации.

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“Утром 19 февраля 2019 поступило сообщение о заминировании помещения Высшего совета правосудия“, - говорится в сообщении.

“Высший совет правосудия был вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий“, - отмечает ведомство.

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Во время осмотра помещения Высшего совета правосудия работниками следственно-оперативной группы, взрывотехнической и кинологической службами взрывчатых веществ обнаружено не было, рассказали в совете.

Напомним, 18 февраля в Киеве поступило сообщение о минировании центральных станций метрополитена.