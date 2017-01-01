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Родственники Героев Небесной Сотни митинговали под ВККС

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Активисты и родственники погибших в 2014 году выступают против "протягивания" в Верховный суд судей времен Евромайдана.
Родственники Героев Небесной Сотни митинговали под ВККС
© censor.net.ua
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  • Под ВККС собрались родственники Героев Небесной Сотни
  • Активисты принесли с собой портреты погибших на Майдане
  • Митингующие требуют привлечь к ответственности судей, который принимали решения против активистов Майдана
  • В Верховный суд протягивают судей времен Евромайдана, возмущены активисты
  • Родственники героев протестовали под ВККС
  • Активисты требуют не брать в Верховный суд судей, которые "засветились" во время Евромайдана
  • Родственники погибших на Майдане собрались на акцию
  • Под ВККС принесли портреты Героев Небесной Сотни
Родственники Героев Небесной Сотни митинговали под ВККС
Под ВККС собрались родственники Героев Небесной Сотни
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Активисты и родственники Героев Небесной Сотни собрались на акцию протеста под Высшей квалификационной комиссией судей Украины. Об этом сообщает Цензор.нет.

Митингующие требуют с требованием привлечь к ответственности судей, которые выносили неправомерные решения против активистов Евромайдана.

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Активисты и родственники пришли под здание с портретами погибших Героев Небесной Сотни.

“В Верховный Суд протягивают “судей Майдана“, которые явно работали против Революции Достоинства и затем умышленно затягивали рассмотрение дел активистов“, - подчеркнули участники акции.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сегодня отмечают День Героев Небесной Сотни, в связи с чем в Михайловском Соборе прошла панихида по погибшим в 2014 году на Майдане..

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Теги: активисты, Небесная Сотня, Майдан, родственники, Верховный суд
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