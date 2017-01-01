Родственники Героев Небесной Сотни митинговали под ВККС

Активисты и родственники погибших в 2014 году выступают против "протягивания" в Верховный суд судей времен Евромайдана.

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Активисты и родственники Героев Небесной Сотни собрались на акцию протеста под Высшей квалификационной комиссией судей Украины. Об этом сообщает Цензор.нет.

Митингующие требуют с требованием привлечь к ответственности судей, которые выносили неправомерные решения против активистов Евромайдана.

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Активисты и родственники пришли под здание с портретами погибших Героев Небесной Сотни.

“В Верховный Суд протягивают “судей Майдана“, которые явно работали против Революции Достоинства и затем умышленно затягивали рассмотрение дел активистов“, - подчеркнули участники акции.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сегодня отмечают День Героев Небесной Сотни, в связи с чем в Михайловском Соборе прошла панихида по погибшим в 2014 году на Майдане..