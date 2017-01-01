В Житомирской области в ДТП попали три грузовика

Пострадали двое водителей, погибших нет.

Вечером во вторник, 19 февраля, в Житомирской области столкнулись три грузовика.

Об этом сообщает патрульная полиция региона.

Читай также: В Одесской области водитель насмерть сбил школьницу

Авария произошла около 20:00 на автодороге Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, в с. Сингуры. Водитель грузовика МAN не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF, а затем и Volvo. Об этом

Двое водителей госпитализированы, погибших нет.

На месте ДТП работала бригада МЧС и следственно-оперативная группа. Движение по трассе было ограничено.

Читай также: В Киеве водителю автобуса стало плохо: Авто врезалось в магазин

Напомним, в Лубенском районе попал в аварию микроавтобус Volkswagen, следовавший из Варшавы в Запорожье. Погибли четыре человека, еще два госпитализированы с травмами.