Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Житомирской области в ДТП попали три грузовика

Комментариев: 0
Пострадали двое водителей, погибших нет.
Двое водителей госпитализированы
Двое водителей госпитализированы
facebook.com/zhytomyrpatrolpolice

Вечером во вторник, 19 февраля, в Житомирской области столкнулись три грузовика. 

Об этом сообщает патрульная полиция региона.

Читай также: В Одесской области водитель насмерть сбил школьницу

Авария произошла около 20:00 на автодороге Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, в с. Сингуры. Водитель грузовика МAN не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF, а затем и Volvo. Об этом

Двое водителей госпитализированы, погибших нет.

На месте ДТП работала бригада МЧС и следственно-оперативная группа. Движение по трассе было ограничено.

Читай также: В Киеве водителю автобуса стало плохо: Авто врезалось в магазин

Напомним, в Лубенском районе попал в аварию микроавтобус Volkswagen, следовавший из Варшавы в Запорожье. Погибли четыре человека, еще два госпитализированы с травмами.

Поделись:
Теги: ДТП, грузовики, полиция, Житомирская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь