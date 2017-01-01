В "Голосе Украины" опубликовали закон о курсе Украины в ЕС и НАТО

Изменения в Конституцию вступят в силу на следующий день, 21 февраля.

Изменения в Конституцию о ЕС и НАТО вступят в силу 21 февраля facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

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Закон о закреплении курса на вступление Украины в ЕС и НАТО в Конституции опубликовали в “Голосе Украины“ 20 февраля. Текст закона размещен на сайте издания.

В документе указано, что он вступает в силу на следующий день после дня его опубликования. Таким образом, изменения в Конституцию вступят в силу 21 февраля.

Законопроект, напомним, дополняет абзац пятый преамбулы Конституции. Так, после слов “гражданского согласия на земле Украины“ идет текст “и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины“.

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Кроме того, пункт 5 части 1 статьи 85 звучит теперь так: “Определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора“.

Также закон дополняет статью 102 Конституции частью 3 о том, что президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

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В статье 116 теперь также будет указано, что Кабмин обеспечивает реализацию стратегического курса государства на вступление в ЕС и НАТО.

Закон также исключает из Конституции пункт 14 раздела XV переходных положений, который позволяет пребывание на территории Украины иностранных военных формирований на условиях аренды. Таким образом, пребывание ЧФ РФ в Крыму становится незаконным.

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Закон, напомним, был подписан президентом Петром Порошенко прямо в зале Верховной Рады 19 февраля, одобрен парламентом 7 февраля.