Посольство РФ возмущено требованием запретить фильм "Т-34" в США
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Посольство РФ В США обвинило посольство Украины во вмешательстве во внутренние дела США. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Facebook.
Так посольство отреагировало на призыв Украины запретить к показу российский фильм “Т-34“. “Посольство Украины в Вашингтоне продолжает открыто вмешиваться во внутренние дела страны пребывания“, - возмутились российские дипломаты.
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Посольство РФ называет украинцев “наследниками Бандеры и Шухевича“, которые решили “диктовать свою волю Америке“.
“Надеемся, столь наглое поведение украинских дипломатов получит должную оценку властей пребывания. Бандеровская зараза должна получить отпор. Нельзя позволять выплескиваться ей за пределы Украины“, - подчеркнули в посольстве. “Ложисьбандера! И не вставай!“, - пишут россияне.
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Напомним, ранее сообщалось, что Украина просит запретить к показу российский пропагандистский фильм "Т-34".