Посольство РФ возмущено требованием запретить фильм "Т-34" в США

Российские дипломаты отреагировали на призыв Украины не показывать российский пропагандистский фильм.

Читай также: Чешская газета после "российского" Крыма сделала карикатуру на Бандеру

Посольство РФ В США обвинило посольство Украины во вмешательстве во внутренние дела США. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Facebook.

Так посольство отреагировало на призыв Украины запретить к показу российский фильм “Т-34“. “Посольство Украины в Вашингтоне продолжает открыто вмешиваться во внутренние дела страны пребывания“, - возмутились российские дипломаты.

Читай также: Посольство Украины в Италии возмущено "представительством ДНР" в Вероне

Посольство РФ называет украинцев “наследниками Бандеры и Шухевича“, которые решили “диктовать свою волю Америке“.

“Надеемся, столь наглое поведение украинских дипломатов получит должную оценку властей пребывания. Бандеровская зараза должна получить отпор. Нельзя позволять выплескиваться ей за пределы Украины“, - подчеркнули в посольстве. “Ложисьбандера! И не вставай!“, - пишут россияне.

Читай также: The Times употребила фразу "гражданская война в Украине"

Напомним, ранее сообщалось, что Украина просит запретить к показу российский пропагандистский фильм "Т-34".