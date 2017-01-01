Депутат-убийца из Миргородского горсовета получил 10 лет тюрьмы

Хачатур Хачатрян (Радикальная партия) убил своего коллегу Олега Супруненко (Свобода).

Хачатрян признан виновным в совершении преступления скриншот из видео

Миргородский горрайонный суд Полтавской области приговорил к 10 годам лишения свободы депутата местного совета Хачатура Хачатряна (Радикальная партия Олега Ляшко) за убийство депутата горсовета от Всеукраинского объединения Свобода Олега Супруненко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

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Приговором суда от 19 февраля Хачатрян признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц с целью запугивания потерпевшего), ч. 2 ст. 185 (кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса и ему назначено окончательное наказание - 10 лет лишения свободы.

Его сообщник Левон Марданян признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса и ему назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Гражданские иски потерпевших, гражданских истцов удовлетворены частично. Взыскано 34 тыс. гривен солидарно с осужденных в пользу потерпевшей - жены умершего Супруненко, в пользу потерпевших - отца и матери по 497 тыс. гривен каждому на возмещение морального ущерба.

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Суд установил, что ночью 12 июля 2017 года депутат Хачатрян обеспечил передвижение участников преступной группы на автомобиле ВАЗ, подобрал орудие совершения преступления и обеспечил ими других участников.

В целях соблюдения мер конспирации он дал указание другим соучастникам использовать во время совершения преступления маски или балаклавы для прикрытия лица, не брать с собой средства связи (мобильные телефоны).

Прибыв к дому Супруненко, бандиты напади на него и избили. Из-за полученной открытой черепно-мозговой травмы депутат от Свободы умер 7 августа 2017 года в больнице.

После нанесения телесных повреждений Хачатрян дал указание Марданяну похитить у потерпевшего его рюкзак, мобильный телефон, нетбук и флешку.

Олег Супруненко после избиения умер в больнице 7 августа 2017 года svoboda.org.ua

Как сообщалось в феврале 2018, в Полтавской области правоохранители обезвредили преступную группировку, в состав которой входили четыре человека, а организатором был депутат Миргородского городского совета от Радикальной партии Ляшко Хачатур Хачатрян.