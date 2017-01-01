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Кабмин назначил замглавы МинВОТ

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Заместителем Вадима Черныша назначена Виктория Воронина.
Кабмин назначил заместителя министра временно оккупированных территорий
Кабмин назначил заместителя министра временно оккупированных территорий
facebook.com/KabminUA

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Кабмин назначил заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Должность заняла Виктория Воронина, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, рассказал вице-премьер Павел Розенко.

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Ранее Воронина была руководителем патронатной службы министра временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Министром временно оккупированных территорий является Вадим Черныш.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Керчи оккупанты разворотили хранилище токсичных отходов.

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Теги: Кабмин, МинВОТ, назначение, министр, заместитель
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