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Кабмин выделил 17,5 млн гривен для помощи семьям погибших и пострадавших в АТО

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Единоразовую выплату получат семьи 23 участников антитеррористической операции.
Соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства
Соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства
УНИАН

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Кабинет Министров выделил 17,5 млн гривен на выплату единоразовой помощи членам семей 10 человек, погибших во время участия в антитеррористической операции, и 13 лицам, получившим инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания во время участия в операции.

Соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства, передает Левый берег.

Семьи погибших получат помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных на 1 января года гибели, лица с разными группами инвалидности - 250-400 таких минимумов на 1 января года, в котором установлена инвалидность.

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Напомним, Глава Центрального МСЭК № 1 Киевского городского центра медико-социальной экспертизы и врач-эксперт отдела экспертизы Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны были задержаны СБУ в деле о вымогательстве и получении взяток с раненных участников АТО.

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Теги: Кабмин, соцвыплаты, АТО, погибшие, семья
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