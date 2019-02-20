ЧФ РФ поручили непрерывно следить за эсминцем США в Черном море

В России напомнили, что американский корабль может находиться в Черном море только 21 сутки.

Читай также: Адмирал ВМС США призвал нанести удар по РФ за Крым и Сирию

Россия мобилизовала силы ЧФ РФ для слежки за эсминцем США Donald Cook в Черном море. Об этом сообщает ТАСС.

В Национальном центре управления обороной РФ уточнили, что американский корабль вошел в Черное море в 17:00 мск (16:00 по Киеву). Там напомнили, что по международной конвенции Монтре время его пребывания не должно превысить 21 сутки.

Читай также: Военный корабль Германии войдет в Черное море

“Назначенными силами и средствами ЧФ организовано непрерывное слежение за американским эсминцем. Непосредственный контроль осуществляют малый ракетный корабль “Орехово-Зуево“ и разведывательный корабль “Иван Хурс“, - говорят в ведомстве.

По данным Шестого флота ВМС США, Donald Cook направился в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности. По данным ВМС ВСУ, эсминец 25 февраля зайдет в морской порт Одессы.

Читай также: Эсминец США покинул Черное море

Donald Cook отправился в Черное море уже во второй раз с начала года, первый раз он зашел в воды акватории 26 января.

Напомним, ранее сообщалось, что, кроме американского эсминца, воды Черного моря бороздят уже четыре военных корабля НАТО.