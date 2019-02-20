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ЧФ РФ поручили непрерывно следить за эсминцем США в Черном море

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В России напомнили, что американский корабль может находиться в Черном море только 21 сутки.
Россия планирует непрерывно следить за американским кораблем
Россия планирует непрерывно следить за американским кораблем
c6f.navy.mil

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Россия мобилизовала силы ЧФ РФ для слежки за эсминцем США Donald Cook в Черном море. Об этом сообщает ТАСС.

В Национальном центре управления обороной РФ уточнили, что американский корабль вошел в Черное море в 17:00 мск (16:00 по Киеву). Там напомнили, что по международной конвенции Монтре время его пребывания не должно превысить 21 сутки.

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“Назначенными силами и средствами ЧФ организовано непрерывное слежение за американским эсминцем. Непосредственный контроль осуществляют малый ракетный корабль “Орехово-Зуево“ и разведывательный корабль “Иван Хурс“, - говорят в ведомстве.

По данным Шестого флота ВМС США, Donald Cook направился в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности. По данным ВМС ВСУ, эсминец 25 февраля зайдет в морской порт Одессы.

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Donald Cook отправился в Черное море уже во второй раз с начала года, первый раз он зашел в воды акватории 26 января. 

Напомним, ранее сообщалось, что, кроме американского эсминца, воды Черного моря бороздят уже четыре военных корабля НАТО.

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Теги: эсминец, США, Donald Cook, Черное море, ЧФ РФ, Украина
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Комментариев (1)
Woodbrother    20.02.2019, 14:39
Оценка:  0
Woodbrother
Конвенция Монтре улетела в небытие вслед за Будапешским меморандумом.
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