На Волыни за нарушение ПДД остановили авто с мешком янтаря

Остановленный за нарушение правил дорожного движения водитель перевозил в багажнике 20 кг янтаря-сырца.

Читай также: В Одессе сжигают контрабандные сигареты на $1 млн

Возле села Сытница в Волынской области правоохранители за нарушение правил движения остановили BMW, в котором при осмотре обнаружили мешок с янтарем.

Об этом в среду, 20 февраля, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что авто под управлением 28-летнего жителя Ровенской области было остановлено накануне. После обнаружения янтаря на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители изъяли янтарь-сырец общим весом около 20 кг и направили его в Волынский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

Читай также: В СБУ заявили о разоблачении схемы финансирования сепаратисто

Открыто уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание штрафом в размере от 6,8 тысяч грн до 11,9 тысяч грн или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в Одесской области СБУ изъяла более шести тонн янтаря, расфасованного и отобранного для огранки, а также более полтонны обработанного камня.