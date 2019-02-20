Рабинович: Власть превратила полицию в заложницу своих политических игр

Нынешняя власть сделала правоохранительную систему Украины заложницей своих политических игр. Так прокомментировал ситуацию с задержанием столичного полицейского Василия Мельникова народный депутат, глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина".

Напомним, полицейский был арестован за применение силы против активистов националистической организации, пытавшихся прорваться в отделение.

"Я считаю, что полицию сделали заложниками политических игр. Разве можно нападать на правоохранителей, даже если у тебя есть "только" нож и баллончик? Кто имеет право нападать на отделение? Если мы будем травить полицейских, они будут нас защищать? Если полицейские потом стоят и извиняются перед преступниками, то наша страна зашла в тупик", – уверен парламентарий.

Он также прокомментировал освобождение арестованного судом на 60 суток Василия Мельникова под залог в 115 тысяч гривен.

"Я аплодирую Илье Киве за то, что он внес залог за этого полицейского. Открою секрет, мы сами собирались это сделать, но он нас опередил. Нельзя бесконечно шельмовать человека в мундире! Тогда мы обречены на то, что этот человек не будет выполнять свои обязанности. Нельзя травить людей только за то, что они делают свою работу", – отметил политик.

По его словам, полиция должна оставаться независимым арбитром событий, которые происходят в стране, и не превращаться в инструмент политической борьбы.

"Полиция должна быть нейтральной, находиться вне политики. Лично я данного полицейского поддерживаю по одной простой причине: человек должен выполнять свои обязанности и задерживать преступников, что он и делал", – подытожил Вадим Рабинович.