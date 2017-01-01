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Москалькова попросит передать в РФ Баранова и Одинцова

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Осужденным за госизмену и дезертирство вынесли приговор несправедливо, уверена омбудсвумен РФ.
Москалькова попросит выдать РФ двоих осужденных за госизмену
Москалькова попросит выдать РФ двоих осужденных за госизмену
wikimedia.org

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Омбудсвумен РФ Татьяна Москалькова планирует после выборов президента в Украине обратиться к новоизбранному главе государства с просьбой передать двух осужденных граждан РФ для отбывания наказания на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

“Я планирую обратиться к президенту после выборов с просьбой передать для отбытия наказания в России заключенных Одинцова и Баранова“, - заявила она.

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Речь идет об Александре Баранове и Максиме Одинцове. Первый был осужден за госизмену и дезертирство 13 февраля 2018 года на 13 лет тюрьмы. Одинцова приговорили по тем же статьям на 1 лет лишения своболы 6 февраля 2018 года.

Москалькова добавила, что считает Баранова и Одинцова осужденными несправедливо.

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Напомним, ранее омбудсвумен РФ сообщила, что троих украинских военнопленных моряков обследуют в больнице Москвы.

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Теги: Одинцов, Баранов, осужденные, госизмена, дезертирство, РФ
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