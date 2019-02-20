Укроборонпром получил в управление порт в Николаеве
В состав Укроборонпрома входит 134 предприятия военно-промышленного комплекса.
Кабинет министров передал Стивидорную компанию Ольвия (бывший порт Октябрьск) из сферы управления Министерства инфраструктуры в сферу государственного концерна Укороборонпром.
Такое решение было принято на заседании правительства 20 февраля, передает LB.ua.
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Реализация акта даст возможность создать на базе Укроборонпрома стивидорную компанию по переработке военных грузов.
Стоит отметить, Укроборонпром был создан в декабре 2010 года, в его состав входит 134 предприятия военно-промышленного комплекса.
Как сообщалось 20 февраля, в Украине начинается производство РСЗО Верба.