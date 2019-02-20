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Укроборонпром получил в управление порт в Николаеве

Комментариев: 1
В состав Укроборонпрома входит 134 предприятия военно-промышленного комплекса.
На базе Укроборонпрома будет создана стивидорная компания
На базе Укроборонпрома будет создана стивидорная компания
okt-port.com

Кабинет министров передал Стивидорную компанию Ольвия (бывший порт Октябрьск) из сферы управления Министерства инфраструктуры в сферу государственного концерна Укороборонпром.

Такое решение было принято на заседании правительства 20 февраля, передает LB.ua.

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Реализация акта даст возможность создать на базе Укроборонпрома стивидорную компанию по переработке военных грузов.

Стоит отметить, Укроборонпром был создан в декабре 2010 года, в его состав входит 134 предприятия военно-промышленного комплекса.

Как сообщалось 20 февраля, в Украине начинается производство РСЗО Верба.

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Теги: Укроборонпром, порт, Николаев
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Комментариев (1)
Rangol    20.02.2019, 15:19
Оценка:  +1
Rangol
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