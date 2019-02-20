Аппарат Антикоррупционного суда возглавил скандальный экс-прокурор

Предприниматели в 2015 году обвиняли Жукова в коррупции, рейдерстве и незаконном обогащении.

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Государственная судебная администрация назначила экс-прокурора Алексея Жукова временно исполняющим обязанности главы аппарата Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщает пресс-служба Государственной судебной администрации.

Соответствующий приказ был принят Государственной судебной администрацией 19 февраля.

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Временно исполняющий обязанности руководителя аппарата суда осуществляет действия по регистрации суда как юридического лица и обеспечивает необходимые действия для надлежащего начала его работы, отмечает ведомство.

Также он представляет суд как орган госвласти в отношениях с другими органами власти до момента назначения, избрания или перевода на должность судьи такого суда не менее одного судьи.

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Жуков с 28 марта 2018 года занимал должность замначальника управления по вопросам объектов госсобственности - начальника отдела администрирования недвижимым имуществом Государственной судебной администрации.

Ранее он также занимал должности специалиста по вопросам градостроительства и архитектуры, заведующего отдела, начальника отдела Дарницкой районной госадминистрации, главного специалиста ГУ жилищного хозяйства КГГА.

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Кроме того, Жуков работал помощником прокурора, старшим помощником прокурора, старшим следователем, прокурором, старшим прокурором прокуратуры Киева, старшим прокурором и прокурором ГПУ.

В декабре 2015 года предприниматели Днепровского района Киева проводили акции протеста против назначения Жукова прокурором района, передают также Українські Новини. Они обвиняли его в коррупции, рейдерстве и незаконном обогащении.

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Напомним, 6 февраля НАПК открыло Единый госреестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения.