Аппарат Антикоррупционного суда возглавил скандальный экс-прокурор
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Государственная судебная администрация назначила экс-прокурора Алексея Жукова временно исполняющим обязанности главы аппарата Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщает пресс-служба Государственной судебной администрации.
Соответствующий приказ был принят Государственной судебной администрацией 19 февраля.
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Временно исполняющий обязанности руководителя аппарата суда осуществляет действия по регистрации суда как юридического лица и обеспечивает необходимые действия для надлежащего начала его работы, отмечает ведомство.
Также он представляет суд как орган госвласти в отношениях с другими органами власти до момента назначения, избрания или перевода на должность судьи такого суда не менее одного судьи.
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Жуков с 28 марта 2018 года занимал должность замначальника управления по вопросам объектов госсобственности - начальника отдела администрирования недвижимым имуществом Государственной судебной администрации.
Ранее он также занимал должности специалиста по вопросам градостроительства и архитектуры, заведующего отдела, начальника отдела Дарницкой районной госадминистрации, главного специалиста ГУ жилищного хозяйства КГГА.
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Кроме того, Жуков работал помощником прокурора, старшим помощником прокурора, старшим следователем, прокурором, старшим прокурором прокуратуры Киева, старшим прокурором и прокурором ГПУ.
В декабре 2015 года предприниматели Днепровского района Киева проводили акции протеста против назначения Жукова прокурором района, передают также Українські Новини. Они обвиняли его в коррупции, рейдерстве и незаконном обогащении.
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Напомним, 6 февраля НАПК открыло Единый госреестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения.
Идеальная кандидатура по теперешним временам