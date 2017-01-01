В Кировоградской области нашли изуродованное тело мужчины

Причину смерти установят специалисты.

В Кировоградской области, в селе Великая Виска нашли изуродованное тело мужчины без пальцев, глаз и кожи. Об этом говорится в материалах Единого государственного реестра судебных решений, сообщает корреспондент УНН.

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7 февраля в Маловысковского ОП ГУНП поступило сообщение от фельдшера Великовискивського ФАП о том, что в с. Большая Виска нашли изуродованное тело мужчины.

Тело человека нашли по ул. Успешной, 143, в помещении собственного домовладения гражданина. При внешнем осмотре обнаружили отсутствие фаланг десяти пальцев на руках, отсутствие глаз, кожевенного и мышечного покровов на лице.

Причину смерти установят специалисты.

11 февраля Кировоградский районный суд для установления причин смерти назначил судебно-медицинскую экспертизу. В частности эксперты должны дать ответ, причина и время наступления смерти мужа, могли обнаружены телесные повреждения образоваться от нападения диких или домашних животных.

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Напомним, в городе Лос-Анджелес в штате Калифорния США 21 июня суд признал голливудского сценариста и автора популярных комиксов Блейка Лейбела виновным в убийстве украинки Яны Касьян. Приговор подсудимому объявят 26 июня. Ему грозит пожизненное заключение без права на помилование.