Прокуратура проверяет главных поставщиков питания для ВСУ

Компаниям Военсервис-Волонтер и Военторг вменяют незаконное формирование налогового кредита.

У прокуратуры возникли претензии к крупнейшим поставщикам питания для армии УНИАН

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Прокуратура Киева в январе получила разрешение на выемку документов ООО Военсервис-Волонтер и ООО Военторг, которые в последние два года были главными поставщикам питания для армии.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на постановление Днепровского райсуда Киева от 17 января.

Следователи обратились в суд в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов), ч.2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением).

По мнению следствия Военторг формировал налоговый кредит на купленные продукты питания, которые вместе с “услугами по обеспечению питания“ в дальнейшем продавал воинской части №3078 Нацгвардии, ООО Военсервис-Волонтер, а также другим предприятиям, которые не являются плательщиками НДС. В общем следователи зафиксировали таких операций более чем 1,25 млрд грн.

Доступ к документам Военторга должен подтвердить финансово-хозяйственные отношения с ООО Тонар, а Военсервис-Волонтера - с ООО Транс Логистик Центр и другими фирмами.

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Компания Военторг была крупнейшим поставщиком питания для Минобороны в 2017 году с подрядами на сумму 2,48 млрд грн. В 2018 году ее место занял Военсервис-волонтер с подрядами на 2,01 млрд гривен, тогда как стоимость подписанных контрактов Военторга упала до 132 млн грн.

Напомним, двенадцать воинских частей ВСУ перешли на новую систему питания. По его словам, остальные 50 воинских частей перейдут на новую систему питания в течение ближайших четырех дней.