Поддержка Супрун: В Одессе штурмовали здание медуниверситета

К ВУЗу прибыло много полицейских, в том числе – спецподразделение ТОР и полицейские-переговорщики.

В Одессе активисты, поддерживающие приказ министра здравоохранения Ульяны Супрун об отстранении от должности ректора Одесского медицинского университета Валерия Запорожана, сегодня во время митинга штурмовали ректорат университета. Сотрудники ВУЗа некоторое время сидят без зарплат. Конфликтующие стороны озвучили всеи версии происходящего.

Об этом сообщает Униан.

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"В среду возле ректората, расположенного в Валиховском переулке, собрались противники Запорожана. В частности, часть сотрудников вуза вместе с назначенной Супрун и. о. ректора Владленой Дубининой, а также активисты, в частности, представители Национального корпуса", - говорится в сообщении.

Также в Валиховский переулок прибыли депутаты Верховной Рады от БПП Солидарность Владимир Куренной и Давид Макарьян. Возле вуза также много полицейских, в том числе, спецподразделение ТОР и полицейские-переговорщики.

"Дубинина пыталась пройти в ректорат, как объяснили участники акции, чтобы подписать соответствующие документы для выдачи зарплаты сотрудникам. Но двери были закрыты изнутри, и протестующие вместе с Макарьяном предприняли попытку прорваться внутрь. Двери взломали, и частично выбили, разбив стекло", - уточняет корреспондент.

При этом протестующих оттеснили полицейские, кто-то изнутри распылил слезоточивый газ.

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Во время митинга известная в городе общественница Ирина Потоцкая обвинила Запорожана в воровстве и заявила, что активисты пришли защитить интересы тех, "кто нуждается в заработной плате". По ее словам, ВУЗ почти 8 месяцев не может нормально работать, и общественные организации города поддерживают приказ Супрун об отстранении Запорожана.

По словам Макарьяна, раньше к нему обратились люди из общественных организаций с просьбой, разобраться с "проблемами" медуниверситета.

"Мне рассказали о хищении средств, о том, что с баланса исчезают общежития... Я написал запросы, начались проверки КРУ", - заявил депутат.

По его данным, на бюджетные средства руководством вуза также было закуплено дорогое оборудование, которое не используется. Он также обвинил главу профкома вуза Юрия Сухина, который поддерживает Запорожана, в рейдерском захвате ректората.

В настоящее время МОЗ не дал права подписи сторонникам экс-ректора, из-за чего, в частности, работники университета определенное время не получают заработную плату, а студенты – стипендию.

Как сообщалось в декабре, Минздрав ликвидирует Одесский медицинский университет.