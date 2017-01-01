Порошенко вручил Крест Мазепы своему советнику и ордена - участникам Майдана

Президент Петр Порошенко вручил награды к пятой годовщине Майдана.

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Президент Петр Порошенко наградил своего внештатного советника Олега Медведева знаком отличия президента - Крестом Ивана Мазепы. Об этом говорится в указе главы государства №39/2019 на сайте президента.

Кроме того, к пятой годовщине Майдана Порошенко наградил орденом “За заслуги“ III степени волонтера Юрия Дудника, художника Андрея Ермоленко, волонтера Илью Зелинского и общественного деятеля Виталия Корчика.

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Этим же орденом президент наградил гендиректора Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни Игоря Пошивайло и преподавателя Киевской православной богословской академии Ивана Сидора.

Кроме того, орден получат координатор общественного союза “Инициативная группа пострадавших/раненых на Майдане“ Павел Сидоренко и глава коммуникаций творческого объединения “Babylon'13“ Святослав Юраш.

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Также он наградил орденом “За мужество“ III степени участников Майдана Руслана Бойко, Владислава Журенко, Илью Климчука, Павла Кучера, Викторию Романчук, Олега Собченко, Владимира Ткачука, Андрея Чикилева, Павла Шлеяина, Олега Юрченко, Сергея Якушева.

Двое участников Революции из Киевской области награждены посмертно - Дмитрий Гончаренко и Николай Марков.

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Орденом княгини Ольги III степени награждены волонтер Зоя Кузьменко и глава правления общественной организации “Крым СОС“ Тамила Ташева.

Все награды вручены “за гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства“, а также общественную и волонтерскую деятельность, говорится в указе.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко расширил список чиновников-экспертов по тайнам.