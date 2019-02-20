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Агрессия РФ: 13 тысяч были убиты и 30 тысяч - ранены

Комментариев: 15
Около 1,5 миллиона человек стали вынужденными переселенцами.
МИД описал последствия агрессии РФ на Донбассе и в Крыму
МИД описал последствия агрессии РФ на Донбассе и в Крыму
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В результате агрессии РФ против Украины погибли около 13 тысяч и были ранены около 30 тысяч человек. Об этом говорится в заявлении МИД Украины к пятой годовщине начала вооруженной агрессии РФ.

Кроме того, 1,5 миллиона человек были вынуждены сменить место жительства. В МИД отмечают, что, хотя международное сообщество и не признало российский статус Крыма, неготовность к решительной реакции на действия РФ позволила Кремлю оккупировать и часть Донбасса.

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В МИД напомнили, что 25 ноября РФ в очередной раз совершила открытый акт агрессии против Украины, захватив украинские корабли и моряков.

Помимо тысяч убитых и раненых, действия России привели к массированному разрушению Донбасса, узурпации украинской собственности в оккупированном Крыму и масштабным нарушениям прав человека оккупантами, подчеркивают в ведомстве.

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В МИД также напоминают о политических преследованиях и запугивании украинских граждан с целью подавления любых проявлений антиоккупационных настроений в Крыму и милитаризации полуострова.

“Все политзаключенные и военнопленные должны быть немедленно освобождены. Это - общая позиция Украины и международных партнеров. Дальнейшее промедление Москвы должно иметь вполне конкретные, в том числе, санкционные, последствия“, - подчеркнули дипломаты.

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По мнению МИД, прекращение агрессии РФ в Донбассе должно опираться на полноценную миротворческую миссию ООН.

“Восстановление территориальной целостности Украины необходимо не только для обеспечения будущего нашего народа. Это - условие восстановления доверия к европейской и мировой системе безопасности“, - добавили в ведомстве.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сегодня отмечают День Героев Небесной Сотни. В связи с этим в Михайловском Соборе прошла панихида по героям Майдана.

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Теги: МИД, Украина, РФ, агрессия, погибшие, Крым, Донбасс
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Комментариев (16)
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fkrfyfan    20.02.2019, 17:44
Оценка:  0
fkrfyfan
Контора Чугункина в своём репертуаре - как сивый мерин
VSHIVANKA    20.02.2019, 17:34
Оценка:  +1
VSHIVANKA
А РОССИЯ НА ВОЙНУ ТАК И НЕ ПРИШЛА .....)))
Via_dolorosa    20.02.2019, 17:11
Оценка:  -3
Via_dolorosa
Хорошая фраза - - - Настоящей Украины не покорившейся оккупации США; мы тут под оккупацией оказ. живём, наверно в состав США вступили и об этом ничего не знаем. Правда почему то донбасские под русск. оккупацией живут в разы хуже и ездят к Украинцам за продуктами и деньгами.
big-werasd    20.02.2019, 17:22
Оценка:  -1
big-werasd
Потому что там нет России, а есть война развязанная ставленниками госдепа на так называемой Украине
Via_dolorosa    20.02.2019, 17:29
Оценка:  0
Via_dolorosa
Так вы ж эту войну и подпитываете 5-й год уже как; завозите туда регулярно наёмников и патроны. Устроили там Нагорный-карабах. Отцепитесь от этого региона и там за пару месяцев наступит тишина и мир.
big-werasd    20.02.2019, 17:33
Оценка:  +1
big-werasd
Просто позволить вырезать Донбасс или заморить его голодом? Отстаньте вы от Украины и мир в ней настанет быстрее чем вы думаете и не верьте пропаганде украинского мира, нам тут виднее откуда стреляют. Поверь, всё не так до наоборот, чем то что втирает в телевизоре украинское министерство пропаганды
BROKER666    20.02.2019, 17:10
Оценка:  -3
BROKER666
а в чём по-твоему был переворот? - проФФесор сбежал, законно избранная Рада проголосовала за импичмент (в том числе и рыгоаналы) и согласно Конституции были назначены досрочные выборы...
BROKER666    20.02.2019, 17:10
Оценка:  -2
BROKER666
это для iseamaster
iseamaster    20.02.2019, 17:08
Оценка:  -3
iseamaster
Русский Мир пришёл в Крым... В Донбасс пришёл такой вонючий евромирок...
big-werasd    20.02.2019, 16:37
Оценка:  -1
big-werasd
А что Турчинов, Порошенко, Яценюк и прочая кодла граждане РФ?
Via_dolorosa    20.02.2019, 16:49
Оценка:  +1
Via_dolorosa
Так они эти упомянутые вами личности есть по всей Украине, НО трупы только там куда русские пришли. Где их нет вполне себе обычная мирская жизнь.
iseamaster    20.02.2019, 16:52
Оценка:  +1
iseamaster
Туда не только русские пришли. Туда ВСУ напраили и много добробатов. Нужен суд и пусть жители Донбасса свидетельствуют кого именно они считают виновными в смертях своих родных и близких...
big-werasd    20.02.2019, 16:54
Оценка:  +1
big-werasd
Трупы там где люди переворот не признали, что эти люди сделали на Украине, вот они и послали туда убийц, добивать остатки Украины. Настоящей Украины не покорившейся оккупации США
WTF2wtf    20.02.2019, 17:02
Оценка:  -1
WTF2wtf
Бла-бла в попытке оправдать российскую оккупацию и заведомое принесение Путиным Донбасса в жертву ... все ради его игрушки с названием КрымЕго (((
WTF2wtf    20.02.2019, 17:01
Оценка:  0
WTF2wtf
Украина напала на россию???
Или в реальности все наоборот?
iseamaster    20.02.2019, 17:07
Оценка:  +1
iseamaster
Украина попыталась силой принудить Донбасс к признанию госпереворота. Несомненно РФ стала на сторону Донбасса и Крыма. Это было прогнозируемо. Войска РФ напали на Крым. Кто на Донбасс напал, нужно спрашивать у мисцевих жителив...
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