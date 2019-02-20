Агрессия РФ: 13 тысяч были убиты и 30 тысяч - ранены

Около 1,5 миллиона человек стали вынужденными переселенцами.

МИД описал последствия агрессии РФ на Донбассе и в Крыму facebook.com/pressjfo.news

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В результате агрессии РФ против Украины погибли около 13 тысяч и были ранены около 30 тысяч человек. Об этом говорится в заявлении МИД Украины к пятой годовщине начала вооруженной агрессии РФ.

Кроме того, 1,5 миллиона человек были вынуждены сменить место жительства. В МИД отмечают, что, хотя международное сообщество и не признало российский статус Крыма, неготовность к решительной реакции на действия РФ позволила Кремлю оккупировать и часть Донбасса.

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В МИД напомнили, что 25 ноября РФ в очередной раз совершила открытый акт агрессии против Украины, захватив украинские корабли и моряков.

Помимо тысяч убитых и раненых, действия России привели к массированному разрушению Донбасса, узурпации украинской собственности в оккупированном Крыму и масштабным нарушениям прав человека оккупантами, подчеркивают в ведомстве.

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В МИД также напоминают о политических преследованиях и запугивании украинских граждан с целью подавления любых проявлений антиоккупационных настроений в Крыму и милитаризации полуострова.

“Все политзаключенные и военнопленные должны быть немедленно освобождены. Это - общая позиция Украины и международных партнеров. Дальнейшее промедление Москвы должно иметь вполне конкретные, в том числе, санкционные, последствия“, - подчеркнули дипломаты.

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По мнению МИД, прекращение агрессии РФ в Донбассе должно опираться на полноценную миротворческую миссию ООН.

“Восстановление территориальной целостности Украины необходимо не только для обеспечения будущего нашего народа. Это - условие восстановления доверия к европейской и мировой системе безопасности“, - добавили в ведомстве.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сегодня отмечают День Героев Небесной Сотни. В связи с этим в Михайловском Соборе прошла панихида по героям Майдана.