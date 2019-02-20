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Украинские Кентавры вышли в Черное море

Комментариев: 4
Выход морских пехотинцев в море происходит в рамках практических занятий.
Украинские Кентавры вышли в Черное море
© facebook.com/UAmarineCorpsCommand
Фото 1/5
  • Практические занятия морских пехотинцев на бронированных ДШК Кентавр
  • Практические занятия морских пехотинцев на бронированных ДШК Кентавр
  • Практические занятия морских пехотинцев на бронированных ДШК Кентавр
  • Практические занятия морских пехотинцев на бронированных ДШК Кентавр
  • Практические занятия морских пехотинцев на бронированных ДШК Кентавр
Украинские Кентавры вышли в Черное море
Практические занятия морских пехотинцев на бронированных ДШК Кентавр
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Морские пехотинцы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины вышли в Черное море на бронированных десантно-штурмовых катерах Кентавр.

Об этом сообщает пресс-служба командования морской пехоты ВМС ЗСУ.

Новые катера ВМС Украины покинули Западную военно-морскую базу (Одесса) и 20 февраля вышли в открытое море.

При этом на борту десантно-штурмового катера находится подразделение морской пехоты со всем штатным снаряжением и оружием. В пресс-центре командования Военно-морских сил сообщают, что выход в море — учебный: это практические занятия морских пехотинцев.

Отметим, что Кентавры ВМС еще проходят государственные испытания и официально не включены в состав национального флота.

Как сообщалось, в сентябре в Киеве спустили на воду первый военный катер Кентавр для ВМС Украины.

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Комментариев (4)
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Григорич    20.02.2019, 17:44
Оценка:  0
Григорич
солдатики наверное весь катер обблевали... три балла волна и эти катера в море не выйдут,..бесполезны...
BROKER666    20.02.2019, 17:35
Оценка:  -1
BROKER666
ВшивыйВанька, как там кузя? Продолжает ржаветь в мурманске?
VSHIVANKA    20.02.2019, 17:33
Оценка:  0
VSHIVANKA
ШТОРМА ЗАКОНЧИЛИСЬ И ВСЯ МОЩЬ УКРОПНОГО ФЛОТА ВЫПЛЕСНУЛАСЬ В МОРЕ .....)))
Rangol    20.02.2019, 17:06
Оценка:  +4
Rangol
Кентавр- Молот
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