Украинские Кентавры вышли в Черное море
Читай также: Глава Кузни на Рыбальском рассказал о планах строительства корветов
Морские пехотинцы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины вышли в Черное море на бронированных десантно-штурмовых катерах Кентавр.
Об этом сообщает пресс-служба командования морской пехоты ВМС ЗСУ.
Новые катера ВМС Украины покинули Западную военно-морскую базу (Одесса) и 20 февраля вышли в открытое море.
При этом на борту десантно-штурмового катера находится подразделение морской пехоты со всем штатным снаряжением и оружием. В пресс-центре командования Военно-морских сил сообщают, что выход в море — учебный: это практические занятия морских пехотинцев.
Отметим, что Кентавры ВМС еще проходят государственные испытания и официально не включены в состав национального флота.
Как сообщалось, в сентябре в Киеве спустили на воду первый военный катер Кентавр для ВМС Украины.