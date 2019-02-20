Украинские Кентавры вышли в Черное море

Выход морских пехотинцев в море происходит в рамках практических занятий.

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Морские пехотинцы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины вышли в Черное море на бронированных десантно-штурмовых катерах Кентавр.

Об этом сообщает пресс-служба командования морской пехоты ВМС ЗСУ.

Новые катера ВМС Украины покинули Западную военно-морскую базу (Одесса) и 20 февраля вышли в открытое море.

При этом на борту десантно-штурмового катера находится подразделение морской пехоты со всем штатным снаряжением и оружием. В пресс-центре командования Военно-морских сил сообщают, что выход в море — учебный: это практические занятия морских пехотинцев.

Отметим, что Кентавры ВМС еще проходят государственные испытания и официально не включены в состав национального флота.

Как сообщалось, в сентябре в Киеве спустили на воду первый военный катер Кентавр для ВМС Украины.