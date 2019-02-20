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Волонтеры "Миротворца" завербовали 300 россиян якобы для ЧВК "Вагнер"

Комментариев: 5
Собранные в ходе собеседований с потенциальными наемниками доказательства преступлений передадут в Гаагу.
"Миротворец" "нанял" 300 наемников "Вагнера" за 1,5 года
"Миротворец" "нанял" 300 наемников "Вагнера" за 1,5 года
ssu.gov.ua

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Волонтеры “Миротворца“ создали сеть фейковых рекрутинговых агентств и завербовали более 300 потенциальных боевиков из РФ якобы для ЧВК “Вагнер“. Об этом говорится в сюжете Вольнов Talks.

Волонтеры для вербовки создали сеть сайтов по типу таких же российских аналогов. За 1,5 года около 300 человек откликнулись на призыв и рассказали о своем опыте боевых действий в Украине и других странах. 

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Потенциальные боевики также охотно называли имена своих бывших командиров и сослуживцев и описывали преступления, которые они совершали на Донбассе, в Крыму, Сирии и Африке, говорится в сюжете.

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Желающие записаться в боевики проходили собеседования через Skype, уточняют авторы сюжета. Откликнувшиеся на вербовку россияне изъявили готовность участвовать в убийствах и пытках, отмечается в видео.

Данные “собеседований“ фейковых “вагнеровцев“ пополнили базу “Миротворец“ тысячами новых имен, отмечают авторы. Несколько претендентов в наемники были сданы полиции в Симферополе, так как приехали на “реальное собеседование“.

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Часть полученных доказательств будет передана в Гаагу. “Миротворец обещает опубликовать фильм о своей операции на днях.

Напомним, в ноябре 2018 году МИД Германии потребовал закрыть сайт “Миротворец“,

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Теги: Миротворец, расследование, Вагнер, боевики, наемники
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Комментариев (5)
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colavova    20.02.2019, 17:40
Оценка:  0
colavova
вата побежала за методичкой))))
VSHIVANKA    20.02.2019, 17:31
Оценка:  0
VSHIVANKA
ПФФФФФ ......
КАКИМ БОКОМ РОССИЯ К КАКОЙ ТО ГААГЕ И ЕЁ СУДУ ?
КСТАТИ ХОЗЯЕВА ЩЕНЕВМЕРЛОВКИ ТОЖЕ НЕ ПРИЗНАЮТ ЭТОТ БАЛАГАН .....)))
А ХОХЛЯДИ ЯБЕДЫ , НЫТИКИ И ПОПРОШАЙКИ ...)))
nfhvyt    20.02.2019, 17:30
Оценка:  +1
nfhvyt
Ну с наёмниками всё понятно, никто и не отрицал - российская армия где?
colavova    20.02.2019, 17:42
Оценка:  0
colavova
это и есть наёмная российская армия
big-werasd    20.02.2019, 17:28
Оценка:  +2
big-werasd
А преступления Academi и других ЧВК нанятых лидерами украинского государства совершённые на Донбассе, Миротворец не хочет в Гаагу отправить?
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