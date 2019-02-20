Волонтеры "Миротворца" завербовали 300 россиян якобы для ЧВК "Вагнер"

Собранные в ходе собеседований с потенциальными наемниками доказательства преступлений передадут в Гаагу.

Читай также: Берлин осудил внесение Герхарда Шредера в список Миротворца

Волонтеры “Миротворца“ создали сеть фейковых рекрутинговых агентств и завербовали более 300 потенциальных боевиков из РФ якобы для ЧВК “Вагнер“. Об этом говорится в сюжете Вольнов Talks.

Волонтеры для вербовки создали сеть сайтов по типу таких же российских аналогов. За 1,5 года около 300 человек откликнулись на призыв и рассказали о своем опыте боевых действий в Украине и других странах.

Читай также: Экс-канцлера Германии внесли в базу Миротворца

Потенциальные боевики также охотно называли имена своих бывших командиров и сослуживцев и описывали преступления, которые они совершали на Донбассе, в Крыму, Сирии и Африке, говорится в сюжете.

Читай также: СБУ раскрыла имя российского писателя, устроившего взрыв в Украине

Желающие записаться в боевики проходили собеседования через Skype, уточняют авторы сюжета. Откликнувшиеся на вербовку россияне изъявили готовность участвовать в убийствах и пытках, отмечается в видео.

Данные “собеседований“ фейковых “вагнеровцев“ пополнили базу “Миротворец“ тысячами новых имен, отмечают авторы. Несколько претендентов в наемники были сданы полиции в Симферополе, так как приехали на “реальное собеседование“.

Читай также: Климкин осудил список венгров на сайте Миротворец

Часть полученных доказательств будет передана в Гаагу. “Миротворец обещает опубликовать фильм о своей операции на днях.

Напомним, в ноябре 2018 году МИД Германии потребовал закрыть сайт “Миротворец“,