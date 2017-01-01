Суд отклонил апелляцию по шестой четверке украинских моряков

Новую дату заседания по пятой четверке моряков пока так и не назначили.

Суд отклонил жалобы на арест 20 моряков из 24 EPA/UPG

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Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста шестой четверки военнопленных украинских моряков. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов.

Он уточнил, что суд отклонил жалобу на продление ареста до конца апреля Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороки и Олега Мельничука.

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“Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству следствия ФСБ. В ходе заседания судом было удовлетворено ходатайство адвокатов о приобщении резолюции ПАСЕ“, - отметил адвокат.

Итоговый результат рассмотрения жалоб был предсказуем, как и в отношении 16 других военнопленных, говорит Полозов.

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“Дата нового рассмотрения пятой четверки военнопленных, чье дело было снято с рассмотрения из-за ненадлежащим образом подготовленного перевода процессуальных документов на украинский язык, еще не назначена“, - добавил адвокат.

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Напомним, ранее сообщалось, что суд отложил заседание по апелляции на арест четверых украинских моряков - Виктора Беспальченко, Владислава Костышина, Владимира Лисового и Владимира Варимеза.

Причиной стало то, что Лефортовский райсуд Москвы не подготовил вовремя перевод постановления об аресте моряков на украинский язык. Апелляции по остальным 16 морякам уже отклонили.