Суд отклонил апелляцию по шестой четверке украинских моряков
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Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста шестой четверки военнопленных украинских моряков. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов.
Он уточнил, что суд отклонил жалобу на продление ареста до конца апреля Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороки и Олега Мельничука.
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“Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству следствия ФСБ. В ходе заседания судом было удовлетворено ходатайство адвокатов о приобщении резолюции ПАСЕ“, - отметил адвокат.
Итоговый результат рассмотрения жалоб был предсказуем, как и в отношении 16 других военнопленных, говорит Полозов.
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“Дата нового рассмотрения пятой четверки военнопленных, чье дело было снято с рассмотрения из-за ненадлежащим образом подготовленного перевода процессуальных документов на украинский язык, еще не назначена“, - добавил адвокат.
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Напомним, ранее сообщалось, что суд отложил заседание по апелляции на арест четверых украинских моряков - Виктора Беспальченко, Владислава Костышина, Владимира Лисового и Владимира Варимеза.
Причиной стало то, что Лефортовский райсуд Москвы не подготовил вовремя перевод постановления об аресте моряков на украинский язык. Апелляции по остальным 16 морякам уже отклонили.