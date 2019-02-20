Хроника 20 февраля: Тела убитых снайперами лежали прямо на остановке

Ровно пять лет назад были убиты около 60 человек, чьи имена позже вошли в Небесную Сотню.

Пять лет назад на Майдане погибли более 80 человек

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Ровно 5 лет назад, 20 февраля 2014 года в центре Киева погибли 60 человек, чьи имена вошли впоследствии в Небесную Сотню. Об этом пишет Сегодня.ua, приводя хронику событий того дня.

Всего во время уличных боев 20 февраля погибли 82 человека (71 демонстрант и 11 правоохранителей), пострадали – 622 человека.

Противостояние 20 февраля стало завершающим этапом Революции достоинства. Уже 22 феврала Рада отстранила Виктора Януковича от обязанностей президента.

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Самая кровавая ночь

Ночь на 20 февраля стала самой кровавой за все время протестов в Украине. В центре столицы велись ожесточенные бои: летели камни, “коктейли Молотова“, светошумовые гранаты, активистов поливали из водометов. К Майдану подогнали два БТРа. Но один из них и водометы вывели из строя активисты.

Протестующие выстроились в колонны от Главпочтамта до баррикад, которые возводили всю ночь, разбирали брусчатку и тут же передавали на передовую. Чтобы создать сильное задымление, разбирали и жгли все, что было вокруг, включая деревянные домики и даже елку у мэрии.

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Когда стало не хватать бутылок под “коктейли Молотова“, покупали пиво ящиками и выливали его на брусчатку, а бутылки тут же пускали в дело. В сами “коктейли Молотова“ начали добавлять пенопласт – так он получается более вязким, и его сложнее потушить.

Накануне днем активисты взяли под контроль здания Главпочтамта, Нацсовета по теле- и радиовещанию на Прорезной и Нацсоюз архитекторов на Гринченко, а также кафе “Шоколадница“ на Крещатике.

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Силовики и бойцы внутренних войск стояли на Институтской, Костельной и Трехсвятительской, возле Октябрьского дворца и на Европейской площади. На Майдане продолжалась стрельба, “Беркут“ время от времени совершал вылазки к баррикадам, бросая в активистов светошумовые гранаты.

Вечером загорелся Дом профсоюзов. Эвакуировали оттуда людей как спасатели, так и активисты. Очагов возгорания было два: снизу здание загорелось от вспыхнувших баррикад, а вот на верхних этажах кто-то устроил целенаправленный поджог.

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Дом профсоюзов смогли погасить только к полудню 20 февраля – с пожаром сражались сотня бойцов МЧС. Ликвидация пожара осложнялась тем, что в течение суток в здании постоянно возникали новые очаги огня. Возможно, Дом профсоюзов поджигали специально. С верхних этажей здания пожарные спасли 41 человека – после чего перекрытия между 4 и 5 и между 6 и 7 этажами рухнули. Четверо спасателей серьезно пострадали.

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Пострадавших в боях и пожаре, кроме собора, несли также в здание консерватории, а к вечеру в здании КГГА обустроили операционные. Никто тогда еще не знал, что кровавая ночь с 19 на 20 февраля – это только начало большой крови.

Отступление силовиков и госпитали в храмах

В ночь на 20 февраля протестующие снова захватили помещение Министерства аграрной политики, которое расположенно на Крещатике 34. В здании располагали людей из Украинского дома и Октябрьского дворца. Многие активисты спали той ночью прямо на улице, устроившись в офисных креслах и укутавшись одеялами.

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По данным на 8:30, в кровавых столкновениях погибли 28 человек. За помощью к киевским медикам с 10 утра 18 февраля обратились 445 пострадавших во время стычек в центре столицы. Из них 287 человек госпитализированы. Среди тех, кто попал в больницу, четверо детей до 18 лет, 88 работников МВД, шестеро журналистов, один депутат (Василий Пазиняк), двое иностранцев.

Первых снайперов на крышах домов заметили в 08:57. Активистам раздавали медицинские маски и просили придержать пиротехнику, но все равно на Майдане все утро слышались одиночные взрывы.

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Уже к 10 утра протестующие пошли в контратаку и начали теснить силовиков с Майдана, так что бойцам “Беркута“ пришлось отступать вверх по улице Институтской. Активисты окружили Октябрьский дворец, а водометы силовиков, которым пришлось отступать ко входу в метро “Крещатик“, продолжали поливать активистов водой.

Протестующие подожгли водомет – вот уже второй за прошедшие сутки, и выдвинулись вверх по Институтской в сторону правительственного квартала к Верховной Раде, из которой в этот момент срочно выводили сотрудников и депутатов.

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“Беркут“ был вынужден отступить к улице Грушевского и Мариинскому парку. Митингующие отвоевали Украинский дом и Октябрьский дворец, а также на скорую руку восстановили баррикады на улице Институтской. В то же время участники протестов продолжали укреплять металлическими щитами и другими подручными средствами баррикаду возле памятника Основателям Киева.

Пока шли уличные бои, столичные храмы превратились в госпитали для раненых активистов. В храме Святого Василия Великого, который находится в районе Львовской площади, и священники, и прихожане молились за мир в Украине.

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Крупный госпиталь был оборудован и на территории Михайловского монастыря, туда уже вторые сутки приносили раненых.

К 11 утра снайперы застрелили 11 человек

По данным на 11 утра 20 февраля, в центре Киева было более 30 тысяч протестующих. На Михайловской стояли несколько карет “скорой помощи“. Тех, кого можно спасти, медики везли в больницу. Большинство пострадавших имеют серьезные травмы ног от разрыва гранат, которые бросали силовики.

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Почти у всех раненых были разрывы мягких тканей ног, часто с повреждением костей. Очень много было пострадавших от “коктейлей Молотова“ - силовики приматывали к бутылкам с “коктейлем“ гвозди, которые при взрыве разлетались.

В 11:12 стало известно о первых жертвах снайперов: на Майдане застрелили 11 человек. Стреляли в сердце, голову или, если человек был в шлеме, – в шею. Одного снайпера заметили на крыше отеля “Украина“. В 12:00 выстрелы зазвучали с крыши горящего Дома профсоюзов.

Позже на Майдане на троллейбусной остановке прямо на земле лежали тела 13 погибших от снайперских выстрелов. Потом их перенесли на территорию Михайловского собора.

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По состоянию на 15:20 убили более 60 человек - применялиобычные боевые и бронебойные патроны, стреляли на поражение в голову, шею, грудную клетку и живот.

Между тем уже к 14:00 протестующие начали восстанавливать баррикады на улице Грушевского. А вечером 20 февраля на Майдане варили противотанковые ежи.

Проводили “Небесную сотню“

Прощание с убитыми на Институтской улице активистами началось поздно вечером 20 февраля. Их тела пронесли от гостиницы “Украина“ до Майдана. Многотысячная толпа зажгла фонари и скандировала “Герои!“

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Траурная церемония началась следующим вечером, 21 февраля, когда тела погибших переложили в гробы. Утром 22 февраля на Майдане около сцены установили огромный деревянный крест.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни. С утра в Михайловском Соборе провели панихиду по погибшим на Майдане героям.