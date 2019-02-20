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Порошенко в ООН заявил о "полномасштабной войне"

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Угроза полномасштабной войны уже не является нереальной, считает украинский президент.
Порошенко вытсупил на Генассамблее ООН
Порошенко вытсупил на Генассамблее ООН

Президент Украины Петр Порошенко выступая на заседании Генассамблеи ООН заявил, что дальнейшая эскалация агрессивных действий РФ в отношении Украины до уровня полномасштабной войны уже не является нереальной.

"Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой. Это не имеет ничего общего с обороной. Они предназначены для военного удара. К этому готовится Кремль. Поэтому дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны не является уже нереальной перспективой", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что именно это является причиной необходимости обеспечить всесторонний мониторинг в реальном времени ситуации вдоль российской границы с Украиной.

"Общая численность незаконных вооруженных формирований сейчас составляет около 35 тысяч боевиков, а также 2,1 тысяч военнослужащих из российских регулярных вооруженных сил. Общая численность российских вооруженных сил вдоль российско-украинской границы составляет более 87 тысяч", – сказал Порошенко.

По его словам на вооружении у сепаратистов на находится 496 танков, 938 БТРов, 128 реактивных систем залпового огня, 776 артиллерийских систем.

"Украина по сути стала реальным восточным флангом НАТО в защите трансатлантической свободы и демократии", - отметил Порошенко.

Также он добавил, что в аннексированном Крыму уже размещены до 32,5 тысяч российских военных, сотни бронемашин, артиллерийских систем, и, не исключено, развернуто ядерное оружие, что превращает полуостров в стартовую площадку для ее ракет и меняет стратегический баланс в регионе.

Кроме того, Порошенко заявил, что пришло время лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН. Он напомнил, что в 1939 году за свое агрессивное поведение Москва была исключена из Лиги Наций, что, по его мнению, было "правильным и оправданным ходом".

Напомним, в ночь на 23 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию по нарушению прав человека в Крыму, в которой впервые призывает соблюдать Правила Нельсона Манделы в отношении украинских заключенных.

Ранее на этой неделе Генассамблея ООН приняла подготовленную Украиной резолюцию по Крыму, которая призывает Россию вывести вооруженные силы из полуострова и прекратить незаконную оккупацию украинской территории. 

В ответ на резолюцию в Москве заявили, что против РФ идет "зашоренная кампания" и выразили сожаление, что не были приняты их поправки к резолюции.

 

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Теги: Россия, Крым, Порошенко, Генассамблея ООН, российские войска, ситуация на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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adios    20.02.2019, 19:16
Оценка:  0
adios
200 тысч солдат а война не полномасштабная, скока нужно лям-два? ))
sOLOMON8    20.02.2019, 19:14
Оценка:  0
sOLOMON8
Путин нагнетает обстановку перед выборами. Хочет чтобы победил пророссийский кандидат. Военный преступник понимает что уже нет пути назад. Nord stream -2 уже почти закончен. Европа его боится. Безнаказанность рождает беспредел.
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