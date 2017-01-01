В Одесской области зафиксировали три вспышки гепатита A

В Министерстве здравоохранения сообщили, что всего обнаружили десять больных.

В Украине три вспышки вирусного гепатита A Getty Images

В Украине в течение недели, 11 по 17 февраля, зарегистрировано три вспышки вирусного гепатита A, все - в Одесской области. Об этом в среду, 20 февраля, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Так, одна вспышка зафиксирована в школе №9 в городе Подольск Одесской области. Заболели три человека. Вероятной причиной указано несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима в учреждении; несоблюдение правил личной гигиены учениками.

Также сообщается, что еще четыре человека заболели в учебно-воспитательном комплексе в селе Ставрово Окнянского района Одесской области. Предполагаемая причина - несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима в учреждении; питьевой режим в учреждении не организован.

Кроме этого, трех больных обнаружили в частном центре Сообщество в диалоге в селе Булдынка Лиманского района Одесской области. Вероятной причиной также указано несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима в учреждении; несоблюдение правил личной гигиены лицами, проживающими в центре.

Ранее случай групповой заболеваемости гепатитом А зафиксировали в коммунальном учреждении Ширяевский образовательный комплекс №1 в Одесской области.

Также сообщалось, что в Одесской области в одной из школ девять учеников заболели вирусным гепатитом.

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