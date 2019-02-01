Канал Садового продолжает войну с Анатолием Гриценко

Журналисты 24 канала продолжают атаковать кандидата в президенты Анатолия Гриценко. Шансов на объединение "Самопомочі" и "Громадянської позиції" накануне парламентских выборов становится все меньше, пишет Газета.ua.

На этот раз Гриценко досталось за элитную недвижимость, которую по мнению авторов расследования, кандидат скрывает от общественности. Журналисты 24 канала напоминают, что в декларации кандидата за 2018 указано, что почти все имущество Анатолия Гриценко записано на его жену - журналистку Юлию Мостовую. В общем, жена политика обладает 5-ю квартирами в Киеве, двумя земельными участками в Обуховском районе и элитным имением в Конча-Заспе площадью 374,4 кв. метра, который сам Гриценко называет "дачей". Дом расположен на берегу залива Днепра на "Большой дамбе", а соседями политика являются Ринат Ахметов, Сергей Левочкин, Вадим Новинский, также неподалеку проживает Юлия Тимошенко. Журналисты акцентируют внимание, что на "даче" Гриценко есть баскетбольная площадка, открытая беседка с игровым домом и даже собственное озеро с декоративным мостом.

Журналисты 24 канала удивлены таким активам жены политика и считают, что Гриценко таким образом скрывает свою недвижимость от общественности. В 2017 году экс-министр официально получил лишь 139 620 гривен пенсии и 14 885 гривен зарплаты - он работает преподавателем в Киево-Могилянской академии. Еще 178 000 гривен лидер " Громадянської позиції " получил в виде процентов от вклада в "Ощадбанке".

Напомним, что 24 канал принадлежит другому кандидату в президенты, Андрею Садовому, лидеру партии "Самопоміч". Ранее кандидат в Президенты Украины Анатолий Гриценко на своей странице в сети Facebook уже жаловался на информационные атаки, организованные Андреем Садовым. Тогда журналисты 24 канала в юмористической форме смеялись над информацией о мизерных официальных доходах Гриценко, связи с Виктором Балогой и о вооружении, которое распродавалось во времена министерской деятельности Гриценко по нерыночным ценам.

В свое время, на съезде партии "Громадянська позиція", народный депутат Украины Мустафа Найем призвал Гриценко, Садового и Вакарчука договариваться об объединении, потому что это единственный шанс на победу. Похожую мысль высказывал и народный депутат Украины Егор Соболев.

Однако, шансов на объединение "Самопомочі" и "Громадянської позиції" уже не остается. По мнению политолога Владимира Фесенко, Анатолий Гриценко надеялся стать центральной фигурой объединения "демократической оппозиции" но полного объединения в этом политическом лагере уже не будет, потому что Садовый, который зарегистрировался в качестве кандидата на президентских выборах, борется прежде всего, за свою политическую перспективу и за шансы своей партии на парламентских выборах.