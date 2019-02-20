Бойко: Развитие космической отрасли стратегически важно для страны

Космическая отрасль создает 10-15 рабочих мест в смежных отраслях, дает множество заказов другим отраслям промышленности – начиная от металлов и заканчивая точным машиностроением. И именно поэтому ее развитие является стратегически важным для страны. Об этом народный депутат, основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко заявил во время рабочей поездки в Днепр, в ходе которой он посетил КБ “Южное“.



“Сегодня из Украины уезжают специалисты. Мы теряем высококвалифицированных инженеров, врачей, научных работников, интеллектуальную элиту страны. Складывается впечатление, что нынешняя власть целенаправленно уничтожает экономику и промышленность, душит бизнес и предпринимательство, систему налогообложения иначе как репрессивной не назовешь, а людей целенаправленно загоняет в бедность“, — подчеркнул Юрий Бойко.



Во время общения с сотрудниками конструкторского бюро он отметил, что космическая отрасль – одна из 5-6 ключевых в стране, и нужно сделать все, чтобы она могла нормально развиваться. “Вы – это элита нашей науки и промышленности, гордость Украины. Космическая отрасль – это национальное достояние и флагман отечественной экономики. Она должна развиваться, и мы обязательно будем оказывать ей поддержку“, — сказал парламентарий.



Юрий Бойко привел пример бездарной непродуманной политики нынешней власти, которая допустила сворачивание такого важного международного проекта как “Морской старт“, так и не были реализованы запуски “Циклон-4“ с космодрома “Алкантара“ в Бразилии.



Оппозиционный политик отметил, что для нормального функционирования отрасли должна проводиться вменяемая налоговая политика. “Мы внесем законопроект по отмене налога на ввозимое оборудование для космической отрасли, который достигает 40%. Вряд ли он будет принят этим составом парламента, потому что он предпочитает заниматься политическими вопросами. Но после смены власти данная законодательная инициатива обязательно будет воплощена в жизнь. Также сейчас 75% чистой прибыли предприятия перечисляется в бюджет. Это безобразие, ведь это ваши заработанные деньги. Они могли бы пойти на развитие, что позволило бы увеличить прибыль, на строительство жилья для сотрудников и т.д. Эта норма также должна быть отменена“, — отметил основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.



Он подчеркнул, что без восстановления промышленного потенциала и смены курса страны на экономический прагматизм – никаких позитивных сдвигов в экономике не будет. “Мы сделаем все, чтобы построить в Украине современную экономику XXI века. Будут обеспечены условия для снижения безработицы, созданы новые рабочие места, стимулы для возобновления производства, а развитие высоких технологий позволит добиться экономического роста до 5-7% в год“, — резюмировал Юрий Бойко.