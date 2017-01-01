В захвате Одесского медунивера засветились адвокат Болдин, Дубинина, нардепы, – СМИ

В рейдерском захвате Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) “засветились“ председатель Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований (ГБР) Украины Максим Болдин и самопровозглашенная ректор Владлена Дубинина, а также депутаты Верховной Рады Украины Владимир Куренной и Давид Макарьян от фракции “Блок Петра Порошенко“ (БПП).

Об этом сообщили Украинские Новости со ссылкой на интернет-портал Odessa de facto.

На фотографиях в толпе запечатлели самого Болдина и зарегистрированный на его имя автомобиль Volvo XC60. Как известно, на этом авто перемещается Владлена Дубинина - самопровозглашенная исполняющая обязанности ректора ОНМедУ. Максим Болдин был адвокатом бывшего мэра Одессы Эдуарда Гурвица и прописал скандального градоначальника в своей квартире. Во времена мэрства Гурвица Болдин возглавлял юридический департамент Одесского городского совета и фигурировал в уголовном деле о передаче в частные руки 23 зданий коммунальной собственности.

Болдин не единственная одиозная личность, замеченная в сегодняшних событиях у здания ОНМедУ. Толпой нападавших в свое же рабочее время руководили народные депутаты от БПП Владимир Куренной и Давид Макарьян. В декабре 2018 года Макарьяна и Дубинину заметили в элитном ресторане Киева за ужином стоимостью 3 прожиточных минимума.

Напомним, сегодня, 20 февраля, здание ОНМедУ подверглось очередной рейдерской атаке. Под видом студенческого митинга университет штурмовали около 100 молодых людей спортивной наружности с платками на лицах. На некоторых были надеты куртки “Национального корпуса“, “Автомайдана“, организаций “Дія“ и “Національний спротив“. На видеозаписи, обнародованной в социальной сети Facebook, видно, как один из таких молодых людей руководит толпой: “Парни, просто стоим“. Нападавшие выбили стекла и повредили дверь ректората. На место прибыло несколько десятков сотрудников Нацполиции.