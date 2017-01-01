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За год жителей Украины стало меньше на 233 тысячи

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Численность наличного населения в Украине на 1 января 2019 года составляла 42 153,2 тысяч человек.
В Госстате озвучили численность населения в Украине
В Госстате озвучили численность населения в Украине
Корреспондент.net

Численность населения в Украине на 1 января 2019 года составила 42 миллиона 153 тысячи 200 человек. За прошедший год украинцев стало на 233 тысячи 200 человек меньше. Об этом в среду, 20 февраля, сообщает Госстат.

По данным ведомства, существенным остается превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших - 57 живорожденных.

Напомним, численность населения Украины в течение января-ноября 2018 года уменьшилась на 208,8 тысяч человек.

Назван город, который к 2035 году станет самым населенным в мире

 

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Теги: население, украинцы, население украины, Госстат, численность населения
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Источник: korrespondent.net

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