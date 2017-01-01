Мангер готов давать показания полиции и ГБР

Подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк готов свидетельствовать Национальной полиции и Государственному бюро расследований.

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, готов свидетельствовать Нацполиции и ГБР. Об этом сообщил адвокат Александр Шадрин, пишет Громадське в среду, 20 февраля.

Причиной отказа свидетельствовать именно СБУ адвокат назвал то, что в ведомстве работает генерал Данил Доценко, которого Мангер ранее обвинил в организации нападения на Гандзюк.

"Когда человек (Мангер - ред.) прямо указывает на должностное лицо СБУ и сама Служба безопасности (проводит допрос - ред.), то опять есть риск, что показания будут искажены", - сказал Шадрин.

Он выразил надежду, что дело Мангера передадут в подследственности Нацполиции или ГБР.

Напомним, 11 февраля председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера. В тот же день подозреваемый вышел из СИЗО под залог в 2,5 млн гривен. Накануне на него надели электронный браслет.

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