Наблюдатели из Канады прибыли в Украину

"Канада поддерживает Украину, чтобы голос народа Украины был услышан посредством свободных и справедливых выборов", - говорится в сообщении.

Canada’s election observers are on the ground in #Ukraine, preparing for the Presidential elections on March 31. Canada stands with Ukraine to ensure the voice of the people of Ukraine are heard through free and fair elections. pic.twitter.com/cGjD9xVXyx