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Наблюдатели из Канады прибыли в Украину

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Канадские наблюдатели начали подготовку к работе на президентских выборах Украины 31 марта.
Наблюдатели из Канады прибыли в Украину
Наблюдатели из Канады прибыли в Украину
twitter.com/CanadaFP

В Украину прибыла делегация из Канады для наблюдения за процессом президентских выборов, сообщает внешнеполитическая служба Канады в Twitter в четверг, 21 февраля.
 
Отмечается, что наблюдатели за выборами уже готовятся к работе на президентских выборах 31 марта.
 
"Канада поддерживает Украину, чтобы голос народа Украины был услышан посредством свободных и справедливых выборов", - говорится в сообщении.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата на должность главы государства.
 
На сегодняшний день ЦИК зарегистрировал 348 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств.

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Теги: Выборы Президента Украины 2019 новости, Канада, наблюдатель, Наблюдатели
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Источник: korrespondent.net

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