Канадские наблюдатели начали подготовку к работе на президентских выборах Украины 31 марта.

Наблюдатели из Канады прибыли в Украину twitter.com/CanadaFP



В Украину прибыла делегация из Канады для наблюдения за процессом президентских выборов, сообщает внешнеполитическая служба Канады в Twitter в четверг, 21 февраля.



Отмечается, что наблюдатели за выборами уже готовятся к работе на президентских выборах 31 марта.





"Канада поддерживает Украину, чтобы голос народа Украины был услышан посредством свободных и справедливых выборов", - говорится в сообщении. Canada’s election observers are on the ground in #Ukraine, preparing for the Presidential elections on March 31. Canada stands with Ukraine to ensure the voice of the people of Ukraine are heard through free and fair elections. pic.twitter.com/cGjD9xVXyx — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) 21 февраля2019 г.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата на должность главы государства.



На сегодняшний день ЦИК зарегистрировал 348 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств.

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