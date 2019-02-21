Закон о курсе Украины в ЕС и НАТО вступил в силу

Вступили в силу изменения в Конституцию о закреплении стремления Украины на членство в ЕС и НАТО.

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Изменения в Конституцию в части намерения Украины вступить в Европейский Союз и НАТО вступили в силу в четверг, 21 февраля, передает Корреспондент.net.

Накануне законопроект № 9037 был официально опубликован в газете Голос Украины, а до этого его подписал президент Петр Порошенко.

“Этот закон вступает в силу со дня, следующего после дня его опубликования“, - говорится в документе.

Закон меняет преамбулу Конституции, устанавливая, что парламент подтверждает европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины.

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В ст. 85 будет закреплено, что Верховная Рада полномочна не только определять принципы внутренней и внешней политики, но и реализовывать стратегический курс государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора, будет прописано в ст. 102.

Кабмин обязали обеспечивать реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

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Из переходных положений исключена норма, позволяющая иностранным военным формированиям временно на условиях аренды согласно международным договорам использовать действующие военные базы на территории Украины.

Напомним, спикер Андрей Парубий задержал заседание парламента на пару минут и в прямом эфире подписал закон о внесении в Конституцию курса на вступление в ЕС и НАТО.