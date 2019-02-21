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Закон о курсе Украины в ЕС и НАТО вступил в силу

Комментариев: 4
Вступили в силу изменения в Конституцию о закреплении стремления Украины на членство в ЕС и НАТО.
Накануне закон подписал Порошенко
Накануне закон подписал Порошенко
facebook.com/petroporoshenko

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Изменения в Конституцию в части намерения Украины вступить в Европейский Союз и НАТО вступили в силу в четверг, 21 февраля, передает Корреспондент.net.

Накануне законопроект № 9037 был официально опубликован в газете Голос Украины, а до этого его подписал президент Петр Порошенко.

“Этот закон вступает в силу со дня, следующего после дня его опубликования“, - говорится в документе.

Закон меняет преамбулу Конституции, устанавливая, что парламент подтверждает европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины.

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В ст. 85 будет закреплено, что Верховная Рада полномочна не только определять принципы внутренней и внешней политики, но и реализовывать стратегический курс государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора, будет прописано в ст. 102.

Кабмин обязали обеспечивать реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

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Из переходных положений исключена норма, позволяющая иностранным военным формированиям временно на условиях аренды согласно международным договорам использовать действующие военные базы на территории Украины.

Напомним, спикер Андрей Парубий задержал заседание парламента на пару минут и в прямом эфире подписал закон о внесении в Конституцию курса на вступление в ЕС и НАТО.

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Теги: ЕС, НАТО, НАТО-Украина, Украина-ЕС, законы, Конституция, Евросоюз, закон, внешний политический курс Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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СухарьОК    21.02.2019, 10:28
Оценка:  0
СухарьОК
...и кто его подписал,3 корупционера,всё это лапша ,хватит нам врать народу про НАТО и ЕС.
big-werasd    21.02.2019, 10:06
Оценка:  +1
big-werasd
А для благополучия народа Украины хоть один закон приняли?
Boxerogos    21.02.2019, 09:54
Оценка:  +1
Boxerogos
Мечты-такие мечты...По-пьяни мечтать особенно легко,Педя знает каково это,ведь он не просыхает уже пол-года минимум.Только вот эти мечты так и останутся мечтами.
Coюзник    21.02.2019, 10:02
Оценка:  -1
Coюзник
Если бы это было мечтами ... то ты бы не скулил за поребриком ...
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