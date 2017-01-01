Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

С депутата Белоцерковца собираются снять неприкосновенность - СМИ

Комментариев: 0
САП передаст Луценко представление о снятии неприкосновенности с депутата Белоцерковца.
Белоцерковца подозревают в декларировании недостоверной информации
Белоцерковца подозревают в декларировании недостоверной информации
kyivcity.gov.ua

Спепциализированная антикоррупционная прокуратура согласовала представление о снятии неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности депутата Верховной Рады Дмитрия Белоцерковца (фракция Блок Петра Порошенко) и намерена передать генпрокурору Юрию Луценко.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

“По Белоцерковцу будет внесено представление Луценко“, - сказал он.

Читай также: Сторонники Супрун подали в ГПУ тысячи запросов на Мосийчука

По его словам, представление согласовано, однако не в части незаконного обогащения, а других фактов коррупционной деятельности депутата, в частности декларирования недостоверной информации.

Источник не уточнил, когда представление будет передано Луценко.

Как сообщалось в январе,  народный депутат и советник председателя КГГА Дмитрий заявлял, что правоохранительные органы и чиновники Киевской области не должны допустить “дерибана“ и застройки острова Муромец. 

Поделись:
Теги: неприкосновенность, САП, ГПУ, Дмитрий Белоцерковец
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь