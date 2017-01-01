С депутата Белоцерковца собираются снять неприкосновенность - СМИ

САП передаст Луценко представление о снятии неприкосновенности с депутата Белоцерковца.

Спепциализированная антикоррупционная прокуратура согласовала представление о снятии неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности депутата Верховной Рады Дмитрия Белоцерковца (фракция Блок Петра Порошенко) и намерена передать генпрокурору Юрию Луценко.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

“По Белоцерковцу будет внесено представление Луценко“, - сказал он.

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По его словам, представление согласовано, однако не в части незаконного обогащения, а других фактов коррупционной деятельности депутата, в частности декларирования недостоверной информации.

Источник не уточнил, когда представление будет передано Луценко.

Как сообщалось в январе, народный депутат и советник председателя КГГА Дмитрий заявлял, что правоохранительные органы и чиновники Киевской области не должны допустить “дерибана“ и застройки острова Муромец.