В Черновцах массово травят собак

Жители обратились в полицию, чтобы привлечь к уголовной ответственности живодеров, которые массово травят собак в городе.

Жительницы отмечают, что собаки были не агрессивные, привитые novadoba.com.ua

В Черновцах в одном из районов города за несколько недель нашли мертвыми более трех десятков животных.

Об этом сообщает телеканал 112 Украина.

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“Он лежал весь в судорогах. У него текла пена изо рта. Мы, к сожалению, не успели его спасти из-за того, что была паника и истерика. Полицию не вызвали, как стоило бы сделать“, - рассказала черновчанка Алиса Князева о смерти Рекса, дворового пса,которого приютили в подъезде жители дома.

Чтобы определить причину смерти, была проведена экспертиза в Черновицкой городской больнице ветмедицины. Выяснилось, что животное отравили. На протяжении следующих трех недель неподалеку погибли еще около 30 собак. Среди них – двое домашних.

Женщина, у которой отравили хаски, была в ужасном состоянии, в истерике. Она даже не смогла ввести препараты. Также была отравлена и овчарка.

В городе говорят, что все беспризорные псы были стерилизованы, с прививками, и даже имели свои клички.

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Яд разбрасывает неизвестная женщина – утверждают люди. Соответствующее видео с камер наблюдения выложили в соцсетях.

На своей странице в Facebook руководитель ЖКХ городского совета Владимир Бешлей сообщил, что уже обратился в правоохранительные органы, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Городские чиновники уверяют – идет массовое и целенаправленное отравление животных.

“Самое страшное, что это происходит на глазах у детей“, - отмечает начальник производственно-технического отдела по благоустройству Департамента ЖКХ Лариса Присяжнюк.

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В департаменте ЖКХ ранее обратились к волонтерам, неравнодушным жителям сообщать о фактах отравления в полицию и в городской Центр стерилизации животных по телефону: (095) 526-00-45.

В полиции дело начали по статье 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Виновнику отравления грозит арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы сроком до трех лет.

Как сообщалось в апреле 2018, в Одессе охранник рынка умер, не пережив отравления пса.