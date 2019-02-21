Бондарь: развитие промышленности должно стать стратегическим приоритетом

Украине необходимо отказаться от модели аграрно-сырьевого государства и отдать предпочтение развитию промышленности. Об этом заявил сопредседатель группы "Партия "Відродження" в Верховной раде Виктор Бондарь во время рабочего визита в Харьков, где он посетил заводы "ФЭД" и "Турбоатом", сообщает РБК-Украина.

Завод "ФЭД" – одно из лучших в мире предприятий по выпуску систем управления для самолетов и космических кораблей. В прошлом году завод освоил изготовление новых агрегатов еще и для военных самолетов.

АО "Турбоатом" – одно из крупнейших предприятий в мире по проектированию и производству паровых турбин для ТЭС, ТЭЦ, атомных электростанций (АЭС), гидравлических турбин для гидроэлектростанций, другого энергетического оборудования. Предприятие поставляет продукцию в 45 стран мира.

По мнению Бондаря, эти харьковские заводы являются лучшим примером того, насколько эффективной может быть украинская экономика, если будет развиваться в правильном направлении.

"Прибыль "Турбоатома" за год – почти 875 млн гривен, прибыль завода "ФЭД" – более 1 млрд 300 млн гривен. Это не только успешные прибыльные предприятия, но и мировая слава государства. Здесь созданы тысячи рабочих мест, обеспечена достойная оплата труда. И это пример того, как должна развиваться страна, чтобы стать успешной. Поэтому программа Партии "Відродження" четко декларирует смену аграрно-сырьевой модели экономики, которую нам навязывают извне, на приоритет развития украинской промышленности", – подчеркнул политик.

Он добавил, что для реализации пунктов программы "Відродження" в парламенте уже зарегистрирован ряд законопроектов.

"Ими предлагается создавать для промышленников условия: это и ввоз нового инновационного оборудования без уплаты пошлины и НДС, отмена налога на землю под социальными объектами заводов, снижение налога на землю под промышленными цехами, внедрение других стимулов. Наша цель – реализовать конкретный план действий для вывода экономики из кризиса. Мы знаем, как сделать Украину современным промышленным государством, с которым будет считаться весь мир", – заявил Бондарь.