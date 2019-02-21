Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Бондарь: развитие промышленности должно стать стратегическим приоритетом

Комментариев: 3
Бондарь: развитие промышленности должно стать стратегическим приоритетом

Украине необходимо отказаться от модели аграрно-сырьевого государства и отдать предпочтение развитию промышленности. Об этом заявил сопредседатель группы "Партия "Відродження" в Верховной раде Виктор Бондарь во время рабочего визита в Харьков, где он посетил заводы "ФЭД" и "Турбоатом", сообщает РБК-Украина.

Завод "ФЭД" – одно из лучших в мире предприятий по выпуску систем управления для самолетов и космических кораблей. В прошлом году завод освоил изготовление новых агрегатов еще и для военных самолетов.

АО "Турбоатом" – одно из крупнейших предприятий в мире по проектированию и производству паровых турбин для ТЭС, ТЭЦ, атомных электростанций (АЭС), гидравлических турбин для гидроэлектростанций, другого энергетического оборудования. Предприятие поставляет продукцию в 45 стран мира.

По мнению Бондаря, эти харьковские заводы являются лучшим примером того, насколько эффективной может быть украинская экономика, если будет развиваться в правильном направлении.

"Прибыль "Турбоатома" за год – почти 875 млн гривен, прибыль завода "ФЭД" – более 1 млрд 300 млн гривен. Это не только успешные прибыльные предприятия, но и мировая слава государства. Здесь созданы тысячи рабочих мест, обеспечена достойная оплата труда. И это пример того, как должна развиваться страна, чтобы стать успешной. Поэтому программа Партии "Відродження" четко декларирует смену аграрно-сырьевой модели экономики, которую нам навязывают извне, на приоритет развития украинской промышленности", – подчеркнул политик.

Он добавил, что для реализации пунктов программы "Відродження" в парламенте уже зарегистрирован ряд законопроектов.

"Ими предлагается создавать для промышленников условия: это и ввоз нового инновационного оборудования без уплаты пошлины и НДС, отмена налога на землю под социальными объектами заводов, снижение налога на землю под промышленными цехами, внедрение других стимулов. Наша цель – реализовать конкретный план действий для вывода экономики из кризиса. Мы знаем, как сделать Украину современным промышленным государством, с которым будет считаться весь мир", – заявил Бондарь.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Григорич    21.02.2019, 11:31
Оценка:  0
Григорич
875 млн.грн.. и 1 млрд. 300млн грн,, в долларах это копейки. 15 и 45 млн долларов..это для промышленного предприятия не цифры.. и эти крохи раздражают европейских конкурентов,,они сделают всё что бы закрыть эти предприятия...конкуренты не нужны...ведь не зря ассоциацию с ЕЭС подписали...
Григорич    21.02.2019, 11:32
Оценка:  0
Григорич
доктор из ЕЭС сказал в морг ,значит в морг...
nfhvyt    21.02.2019, 10:52
Оценка:  +1
nfhvyt
"развитие промышленности" - какой слабый, заезженый предвыборный слоган.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь