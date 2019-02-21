Рабинович: Гройсман нарушил закон, два года не давая отчет о работе

Народный депутат и глава партии “Оппозиционный блок – За життя“ Вадим Рабинович считает, что правительство Украины находится вне закона, поскольку второй год подряд не отчитывается перед депутатами Верховной Рады. Об этом он заявил в эфире своей авторской программы “Кто кому Рабинович“ на телеканале “112 Украина“.

“По закону Украины премьер-министр обязан отчитываться перед Радой каждый год – и получать вотум доверия. Два года наш премьер-министр не может дойти до зала и отчитаться! И это все терпят, нарушая законы Украины и законы совести! У нынешних политиков просто не хватает духу заявить, что правительство незаконное, потому что оно ни перед кем не отчитывается о своей работе“, – считает парламентарий.

По его мнению, Владимир Гройсман поддержал и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, поскольку оба чиновника по факту находятся на своих постах незаконно.

“Я думаю, что Гройсман поддерживает Супрун, потому что они оба находятся вне закона! Они должны оба ответить за невыполнение тех правил, которые распространяются на каждого гражданина нашей страны“, – отметил политик.

Глава партии “Оппозиционная платформа – За життя“ также добавил, что правительство и премьер-министр постоянно рассказывают о своих достижениях, хотя на самом деле украинская экономика находится в тяжелом положении и ситуация постоянно ухудшается.

“Я вообще считаю, что человек, который загнал экономику нашей страны в глухой угол, который участвовал в разорении украинцев, не должен хвастаться своими “достижениями“ на занимаемом посту. Они абсолютно уверены, что все хорошо и все в порядке. Я просто хочу напомнить, что демократия – это когда народ может послать власть туда, где сам находится. Где мы находимся – все знают. И я надеюсь, что мы терпим такое правительство последний год“, – заключил Вадим Рабинович.