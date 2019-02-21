Порошенко добавил в декларацию еще 15 млн грн доходов

Президент задекларировал еще 15 млн грн дивидендов от своего инвестфонда.

Порошенко дописал в декларацию еще 15 миллионов president.gov.ua

Читай также: Декларации: Ляшко выиграл в лотерею и хранит вилы, а Порошенко и Тарута собирают картины

Президент Петр Порошенко дополнительно задекларировал еще 15 млн грн дохода. Об этом пишет РБК-Украина, приводя ссылку на уточнения к декларации главы государства.

Согласно документу, Порошенко указал еще 15 млн грн дохода в виде дивидендов от своего инвестиционного фонда “Прайм Эссетс Кэпитал“.

Читай также: Порошенко задекларировал почти 20 миллионов доходов

До этого в течение двух месяцев Порошенко задекларировал более 1 млрд грн за 2017 год, указав 1,1 млрд грн в начале января и внеся еще почти 27,5 млн грн дохода в феврале.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко расширил список чиновников-экспертов по тайнам.