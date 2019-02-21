Порошенко добавил в декларацию еще 15 млн грн доходов
Президент задекларировал еще 15 млн грн дивидендов от своего инвестфонда.
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Президент Петр Порошенко дополнительно задекларировал еще 15 млн грн дохода. Об этом пишет РБК-Украина, приводя ссылку на уточнения к декларации главы государства.
Согласно документу, Порошенко указал еще 15 млн грн дохода в виде дивидендов от своего инвестиционного фонда “Прайм Эссетс Кэпитал“.
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До этого в течение двух месяцев Порошенко задекларировал более 1 млрд грн за 2017 год, указав 1,1 млрд грн в начале января и внеся еще почти 27,5 млн грн дохода в феврале.
Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко расширил список чиновников-экспертов по тайнам.
ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА .....)))
ТОЛЬКО ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ ДОСТОИН БЫТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ !!!