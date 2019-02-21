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Порошенко добавил в декларацию еще 15 млн грн доходов

Комментариев: 9
Президент задекларировал еще 15 млн грн дивидендов от своего инвестфонда.
Порошенко дописал в декларацию еще 15 миллионов
Порошенко дописал в декларацию еще 15 миллионов
president.gov.ua

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Президент Петр Порошенко дополнительно задекларировал еще 15 млн грн дохода. Об этом пишет РБК-Украина, приводя ссылку на уточнения к декларации главы государства.

Согласно документу, Порошенко указал еще 15 млн грн дохода в виде дивидендов от своего инвестиционного фонда “Прайм Эссетс Кэпитал“.

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До этого в течение двух месяцев Порошенко задекларировал более 1 млрд грн за 2017 год, указав 1,1 млрд грн в начале января и внеся еще почти 27,5 млн грн дохода  в феврале.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко расширил список чиновников-экспертов по тайнам.

 

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Теги: дивиденды, доходы, Порошенко, инвестфонд, декларация, выборы президента
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Комментариев (10)
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atos    21.02.2019, 11:57
Оценка:  0
atos
К чему эта новость? Нам радоваться за Педю или нет?
Коляка    21.02.2019, 11:48
Оценка:  0
Коляка
Слава Потрошенко!
big-werasd    21.02.2019, 11:41
Оценка:  +2
big-werasd
Хоть у кого то денег хватит коммуналку оплатить
Sancho-s    21.02.2019, 11:15
Оценка:  -4
Sancho-s
Молодец, это налоги
VSHIVANKA    21.02.2019, 11:15
Оценка:  +3
VSHIVANKA
ВОТ И ЛАДНЕНЬКО .....
ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА .....)))
ТОЛЬКО ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ ДОСТОИН БЫТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ !!!
Sancho-s    21.02.2019, 11:16
Оценка:  -5
Sancho-s
Какая связь? Просто 3,14здануть что-то не внятное?
nfhvyt    21.02.2019, 11:12
Оценка:  +5
nfhvyt
От гарно! С народом только не повезло, вообще работать не хочет, только и делает что на тарифы жалуется ))
Boxerogos    21.02.2019, 10:57
Оценка:  +5
Boxerogos
Бухарь-хyecoc Педя неплохо устроился.80% населения в бедности прозябает,а этот гондoн дырявый в бабле купается.Вот у кого действительно Пэрэмога!))))))))))
Sancho-s    21.02.2019, 11:16
Оценка:  -6
Sancho-s
Прозябший балабол
Boxerogos    21.02.2019, 11:37
Оценка:  +3
Boxerogos
Очень приятно.А я Саша.
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