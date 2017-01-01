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ВСУ ночью высадили десант на Донбассе

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Десантно-штурмовые подразделения в районе проведения операции Объединенных сил провели учения ночью.
Десантно-штурмовые подразделения ВСУ
Десантно-штурмовые подразделения ВСУ
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В районе проведения операции Объединенных сил 20 февраля воины-десантники выполнили парашютные прыжки ночью, сообщает пресс-центр ООС.

Упражнения учебных прыжков выполняли в полном снаряжении с оружием с вертолета Ми-8. 

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“Занятие прошло в рамках плана боевой подготовки и с целью повышения психологической устойчивости“, - сообщила старший лейтенант Екатерина Чемес.

По плану подготовки воинской части, каждый десантник должен выполнить программу прыжков парашютным способом с различных высот. 

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Накануне сообщалось, что штурмовые катера Кентавр вышли в Черное море. Морские пехотинцы спустили на воду десантно-штурмовые катера Кентавры. Военные учения прошли в Одессе.

Напомним, военные провели масштабные танковые учения. На полигоне Черниговской области солдаты отработали атаку сил противника. Во время учений танковую бригаду страховала авиация.

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Теги: донбасс, Украинская армия, десант, десантники, ВСУ, армия Украины, Военные учения, новости Донбасса, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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