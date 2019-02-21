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В Киеве горел крупный торговый центр

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В Киеве ночью произошел пожар в торговом центре Art Mall. Огонь удалось потушить еще до приезда спасателей.
В Киеве горел крупный торговый центр
© kiev.informator.ua
Фото 1/6
  • В Киеве горел ТРЦ Art Mall
  • В Киеве горел ТРЦ Art Mall
  • В Киеве горел ТРЦ Art Mall
  • В Киеве горел ТРЦ Art Mall
  • В Киеве горел ТРЦ Art Mall
  • В Киеве горел ТРЦ Art Mall
В Киеве горел крупный торговый центр
В Киеве горел ТРЦ Art Mall
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В Киеве в четверг, 21 февраля, произошел пожар в торговом центре Art Mall по адресу улица Заболотного, 37.

Об этом сообщает Информатор.

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В частности, указано, что возгорание произошло около 2:15 в одном из холодильников супермаркета Fozzy, который находится в ТРЦ. Помещение супермаркета было сильно задымленным.

Указано, что едкий дым быстро окутал помещения магазина, а пепел засыпал продукты и товары супермаркета.

Известно, что огонь удалось потушить еще до приезда спасателей. Прибывшие на место происшествия пожарные проверяли территорию и препятствовали возможному повторному возгоранию.

По предварительной версии, пожар в холодильнике произошел из-за короткого замыкания.

Как отмечается, на месте работали несколько пожарных машин, патрульная полиция и скорая. Детали происшествия и причины возгорания установит следствие.

Как сообщалось в феврале, на горнолыжном курорте под Львовом сгорел отель.

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Теги: огонь, пожар, торговый центр, ТРЦ, возгорание
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